Guillermo del Toro califica de ‘asesinato’ la muerte de Giovanni López en México

El cineasta Guillermo del Toro, famoso por su película La forma del agua, se manifestó indignado por el asesinato del joven Giovanni López a manos de policías en Ixtlahuacán de los Membrillos, (Guadalajara), por no usar mascarilla.

El director de cine, original de Jalisco, expresó a través de su cuenta de Twitter, su fastidio pues a la fecha, no se han dado arrestos, ni respuesta de las autoridades respecto a esta lamentable muerte que conmocionó a México.

PUEDES VER Guillermo del Toro organiza reunión virtual con otros cineastas

Del Toro calificó como una “locura absuelta” el silencio que se cierne alrededor del caso. “A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, escribió indignado.

El cineasta se ha vuelto bastante activo en las redes sociales. Solo el mes pasado organizó una conferencia virtual con otros colegas a fin de debatir sobre las próximas actividades y recomendaciones para transcurrir la cuarentena. Entre los convocados, estuvieron Jordan Peele (Nosotros), Edgar Wright (Scott Pilgrim), Rian Johnson (Star Wars: Episodio VIII) y Scott Derrickson (Doctor Strange).