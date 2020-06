BAFTA 2021: Chernobyl consigue 14 nominaciones

Lo mejor de la televisión. La miniserie de HBO lidera las nominaciones de los premios BAFTA, considerado uno de los más importantes de la industria. Con 14 nominaciones se ha convertido en el programa más nominado en la historia de premios ingleses junto con Killing Eve (el año pasado), que logró la misma cantidad de reconocimientos. Además de estar nominada a mejor miniserie, Jared Harris postula a actor principal y Stellan Skarsgård como mejor actor de reparto.

PUEDES VER: Natalie Wood, éxito y tragedia de una estrella

Mientras tanto, el premiado drama de Netflix, The Crown, tiene siete nominaciones, incluyendo la categoría a mejor serie dramática. Fleabag y Giri / Haji tienen seis nominaciones cada una y en cinco categorías vemos a His Dark Materials y The Virtues.

Los premios estaban programados para el 17 de mayo, pero debido a la pandemia, se realizará de forma virtual el 31 de julio, según confirmó la organización.

Lista de nominados

COMEDIA PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

THE GRAHAM NORTON SHOW - Entonces Televisión / BBC One

LA ÚLTIMA PIERNA - Abre Mike Productions / Canal 4

THE RANGANATION - Zeppotron / BBC Two

TASKMASTER - Avalon Television / Dave

SERIES DE DRAMA

LA CORONA - Left Bank Pictures, Sony Pictures Television / Netflix

EL FINAL DEL MUNDO F *** ING - Clerkenwell Films, Dominic Buchanan Productions / Channel 4 / Netflix

GENTLEMAN JACK - Mirador, HBO / BBC One

GIRI / HAJI - Hermana Pictures / BBC Two

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

EL MAYOR BAILARÍN - Thames, Syco Entertainment / BBC One

THE RAP GAME UK - TV desnuda / BBC Three

ESTRICTAMENTE VAN BAILANDO - BBC Studios / BBC One

THE VOICE UK - ITV Studios, Talpa / ITV

SERIE DOCUMENTAL

DELITO Y CASTIGO - 72 Películas / Canal 4

NO F ** K CON GATOS: CAZA A UN ASESINO EN INTERNET - Raw TV / Netflix

DEJANDO NEVERLAND - Amos Pictures / Canal 4

NUESTRO CORO DEMENTIA CON VICKY MCCLURE - Curve Media / BBC One

DESEMPEÑO FEMENINO EN UN PROGRAMA DE COMEDIA

GBEMISOLA IKUMELO - Famalam - BBC Studios / BBC Three

PHOEBE WALLER-BRIDGE - Fleabag - Two Brothers Pictures / BBC Three

SARAH KENDALL - Deshilachado - Merman, Guesswork Television / Sky One

SIAN CLIFFORD - Fleabag - Two Brothers Pictures / BBC Three

INTERNACIONAL

EUPHORIA - The Razonable Bunch, A24, Little Lamb, DreamCrew, Agencia de contenido, HOT, TCDY Productions, HBO / Sky Atlantic

SUCESIÓN - HBO, Proyecto Zeus, Hyperobject Industries, Gary Sanchez Productions / Sky Atlantic

INCREÍBLE : CBS Television Studios, Timberman-Beverly Productions, Katie Couric Media, Escapist Fare, Sage Lane Productions / Netflix

CUANDO NOS VEN - Medios participantes, Tribeca Productions, Harpo Films, Array Filmworks / Netflix

ACTOR PRINCIPAL

CALLUM TURNER - The Capture - Heyday Television, NBC Universal / BBC One

JARED HARRIS - Chernobyl - Sister Pictures, The Mighty Mint, Juegos de palabras, HBO / Sky Atlantic

STEPHEN GRAHAM - Las Virtudes - Warp Films, Big Arty Productions / Channel 4

TAKEHIRO HIRA - Giri / Haji - Sister Pictures / BBC Two

ACTRIZ PRINCIPAL

GLENDA JACKSON - Elizabeth está desaparecida - STV Productions / BBC One

JODIE COMER - Killing Eve - Sid Gentle Films / BBC One

SAMANTHA MORTON - Soy Kirsty - Producciones Yo y Tú / Canal 4

SURANNE JONES - Gentleman Jack - Mirador, HBO / BBC One

EVENTO EN VIVO

PLANETA AZUL EN VIVO - Unidad de Historia Natural de BBC Studios, Universidad Abierta, BBC Learning / BBC One

ELECCIÓN 2019 EN VIVO: LOS RESULTADOS - ITV News, ITN / ITV

GLASTONBURY 2019 - BBC Studios / BBC Two

OPERACIÓN EN VIVO - The Garden Productions / Channel 5

RENDIMIENTO MASCULINO EN UN PROGRAMA DE COMEDIA

GUZ KHAN - Man Like Mobeen - Tiger Aspect Productions, Cave Bear Productions / BBC Three

JAMIE DEMETRIOU - Stath Lets Flats - Roughcut TV / Channel 4

NCUTI GATWA - Educación sexual - Eleven Film / Netflix

YOUSSEF KERKOUR - Inicio - Jantaculum, Canal X / Canal 4

MINI SERIES

UNA CONFESIÓN - ITV Studios, Urban Myth Films / ITV

CHERNOBYL - Sister Pictures, The Mighty Mint, Juegos de palabras, HBO / Sky Atlantic

LA VÍCTIMA - STV Productions / BBC One

LAS VIRTUDES - Warp Films, Big Arty Productions / Channel 4

COBERTURA DE NOTICIAS

PROTESTAS DE HONG KONG - Sky News / Sky News

NOTICIAS DE ITV EN DIEZ: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES - ITV News, ITN / ITV

PRÍNCIPE ANDREW Y EL ESCÁNDALO EPSTEIN (NEWSNIGHT) - BBC News / BBC Two

VICTORIA DERBYSHIRE: HOMBRES QUE PERDIERON AMADOS POR CRIMEN DE CUCHILLO - BBC News / BBC Two

COMEDIA ESCRITA

CATASTROPHE - Avalon Television, Birdbath, Merman / Channel 4

DERRY GIRLS - Producciones Hat Trick / Canal 4

FLEABAG - Two Brothers Pictures / BBC Three

STATH LETS FLATS - Roughcut TV / Channel 4

PROGRAMA DE FORMA CORTA

EN CUALQUIER LUGAR PERO WESTMINSTER - The Guardian / The Guardian

CEREBRO EN EQUIPO - BBC Studios / BBC iPlayer