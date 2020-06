Godzilla vs. Kong: la pelea será brutal, película no será apta para menores

Después que el estreno de Godzilla vs. Kong fue suspendido debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, aún no se sabe nada sobre la historia que reunirá a los grandes monstruos del cine.

Sin embargo, según indicó la página web ComicBook, la cinta contará la calificación PG-13, la cual no es apta para menores de trece años de edad.

Esto es una señal del tipo de combate que tendrán Godzilla y King Kong, que podría incluir escenas sangrientas y explícitas.

¿Cuándo se estrenará Godzilla vs. Kong?

Según indicó el portal web The Wrap, la película tiene previsto su estreno para noviembre de 2020. Este no es el primer cambio de fecha para Godzilla vs. Kong. El filme fue programado por Warner Bros para debutar en mayo de 2020, para después reprogramar la fecha a marzo de este año, que finalmente se pospuso por la expansión de la COVID-19.

Miles de fanáticos esperaban al menos un tráiler o teaser en los últimos meses, pero Warner Bros no se anima a lanzar alguna pista sobre la historia de la película. No obstante, los seguidores del 'monsterverse’ pueden saber algo de la trama gracias a los cómics que relatan qué ocurrió antes de Godzilla vs. Kong.