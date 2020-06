Fuller House 5: ‘tía Becky’ fue acusada de soborno y serie le dio singular fin a su personaje

Michelle no es la única que no estará en la temporada final de Fuller House. Luego que no se tuviera información sobre cómo la serie abordaría la ausencia de Lori Loughlin, el estreno de su temporada 5 ha dado detalles a los fans de qué sucedió con su personaje.

Recordemos que Loughlin y su esposo Mossimo Giannulli están involucrados en un caso de pago de sobornos con el fin de facilitar el ingreso de sus hijas a la Universidad del Sur de California.

¿Qué pasó con Becky Donaldson en la temporada 5 de Fuller House?

En el capítulo 15 de la temporada 5 de Fuller House titulado “Be Yourself, Free Yourself”, Jesse (John Stamos) busca el consejo de DJ (Candace Cameron) para averiguar qué niño mordió a su hija en la escuela. Cuando se le ocurre un plan, la joven le pregunta a su tío si no debería pedir la aprobación de Becky (Loughlin) antes de hacer algo.

Fuller House temporada 5 - Crédito: Netflix

“Tía Becky está en Nebraska ayudando a su madre”, le dice Jesse a DJ durante el episodio. “No quiero molestarla con una pequeña cosa como esta”, agrega.

Fuller House temporada 5 parte 15 - Crédito: Netflix

Sin mayores detalles o referencias con lo que ha pasado en la vida privada de la actriz, la serie concluye la participación de su personaje de esta manera.

¿Qué pasó con Lori Loughlin de Fuller House?

Tras ser involucrada en un caso de soborno junto a su esposo y aceptar su culpabilidad, ambos serán sentenciados en agosto. De acuerdo al portal Entertainment Weekly, Lori Loughlin y su pareja fueron acusados de pagar 500.000 dólares para el ingreso de sus hijas a la universidad, haciéndolas pasar como integrantes de un equipo deportivo.