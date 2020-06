THE MANDALORIAN SEGUNDA TEMPORADA | The Mandalorian, spin-off de Star Wars, se convirtió en una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos tiempos y, pese a que aún no se estrena en todo el mundo, la segunda temporada de la serie de Disney tiene fecha programada para salir a la luz en octubre de 2020. Además, diversos medios de comunicación especulan con una muy probable tercera entrega de la historia y que su creador, el actor Jon Favreau, ya se encuentra trabajando en los guiones para una nueva temporada. Cabe resaltar que The Mandalorian es la primera serie en acción real del Universo Star Wars.

Para los que no han podido verla aún, la historia ocurre cinco años después de los eventos de El regreso del Jedi y años antes del nacimiento de la Primera Orden en El despertar de la Fuerza. La nueva temporada seguirá contando con las aventuras Din Djarin (el mandaloriano), interpretado por Pedro Pascal, Baby Yoda, Greef Karga (Carl Weathers), Cara Dune (Gina Carano) y Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Se presume que este último podría ser el gran villano de la segunda entrega. Entérate en esta nota cuándo es la fecha de estreno de la temporada dos de The Mandalorian, qué sucederá en la trama, dónde y cómo ver la serie, y quiénes son los personajes nuevos.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian 2?

A finales de 2019, el creador de The Mandalorian, el actor Jon Favreau, aprovechó la Navidad y el día que se estrenó el último capítulo de la primera temporada para anunciar que la secuela de la serie de Star Wars llegaría a la pantalla en otoño de 2020.

Sin embargo, Disney se encargó de informarle a todos los fanáticos de Baby Yoda que The Mandalorian 2 tendría su fecha de estreno en octubre de 2020, aunque no en todos los mercados, ya que eso depende de la cobertura de Disney Plus.

Basándose en los días de estreno de los capítulos de la primera temporada, los cuales eran los viernes, estas son las fechas posibles en que The Mandalorian 2 podría ver la luz:

2 de octubre de 2020

9 de octubre de 2020

16 de octubre de 2020

23 de octubre de 2020

30 de octubre de 2020

El director de fotografía de la serie, Baz Idione, utilizó sus redes sociales el último 8 de marzo para subir una imagen que significó que el rodaje de la segunda temporada de The Mandalorian había terminado.

“Este es el final de la segunda temporada”, se lee en el mensaje, y en la fotografía se puede leer el nombre del director Dave Filoni, quien se encargó del piloto y del quinto capítulo de la primera temporada.

¿Qué sucederá en la temporada 2?

Hasta la fecha, y con el rodaje culminado, la trama de The Mandalorian 2 aún continúa siendo un total misterio para todos los fanáticos del Universo Star Wars.

Cabe recordar que la primera entrega de la serie culminó con la huida de Mando junto a Baby Yoda, ya que rechazó la oferta de unirse nuevamente al Gremio de cazarrecompensas para cuidar a ‘The Child’. De esta manerda, Din Djarin dejó atrás a sus aliados Greef Karga, Cara Dune y Moff Gideon, quien es muy probable que se convierta en el antagonista para la segunda temporada de The Mandalorian.

De acuerdo a una entrevista con el medio Variety, el propio actor que la da vida al posible villano, Giancarlo Esposito, reveló que durante el rodaje rompió varios sables de luz, por lo que su personaje estaría muy presente en la acción. Asimismo, Esposito hizo comparaciones entre Gideon y Gus Fring, personaje que interpreta en Better Call Saul.

“Moff es muy diferente de Gus Fring. Él blande su propio sable oscuro. Él hace su propio trabajo sucio y está realmente dispuesto a hacerlo. Es mucho más volátil, es mucho más guerrero, y eso podría decirnos algunas cosas sobre él en la próxima temporada”, declaró el próximo villano de The Mandalorian 2.

¿Quiénes son los personajes principales?

Para The Mandalorian 2, los personajes de Din Djarin (Pedro Pascal), Baby Yoda (The Child), Cara Dune, entre otros, continuarán, pero también se confirmó dentro del reparto a Boba Fett y Ahsoka Tano. Conoce en la siguiente lista quiénes serían los protagonistas de la serie de Star Wars:

Mando/Din Djarin (Pedro Pascal): evidentemente el pistolero cazarrecompensas es el protagonista de la serie, por lo que es una obviedad su continuidad para la segunda temporada.

The Child/Baby Yoda: la criatura de unos 50 años de edad con aspecto de bebé y poderes de telequinesis seguirá junto a Mando rumbo a su hogar.

Cara Dune (Gina Carano): la ex combatiente rebelde convertida en mercenaria y amiga de Mando también aparecerá en la segunda temporada.

Greef Karga (Carl Weathers): el líder del Gremio de cazarrecompensas también tiene su participación asegurada en The Mandalorian 2 .

Ahsoka Tano (Rosario Dawson): este personaje fue una padawan jedi que apareció en la serie animada Star Wars: The Clone Wars . Su apararición es sin duda de las más esperadas.

El actor Michael Biehn también confirmó su participación en la secuela de la serie e interpretará a un cazarrecompensas, aunque todavía no se conoce el nombre de su personaje.

Boba Fett (Temuera Morrison): el actor sería el elegido para dar vida al emblemático pistolero. El artista es conocido por interpretar al padre del personaje, Jango Fett, en las precuelas.

¿En qué se diferencia Boba Fett de Mando?

Si bien las similitudes entre ambos personajes son notorias, el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, ha enfatizado que en realidad tienen muchas más diferencias que escapan de lo estético.

El productor de Star Wars Rebels, Dave Filoni, resaltó que Boba Fett es un clon. “Si le preguntas a George Lucas, él te dirá que no es mandaloriano porque no nació en Mandalore”, enfatizó, dando a entender que no comparten las mismas costumbres ni ideología.

Tráiler de The Mandalorian 2

Aún no hay un tráiler oficial para la segunda temporada de The Mandalorian, pero te dejamos el de la primera parte que causó furor entre todos los fanáticos de Star Wars.

¿Habrá tercera temporada?

Los rumores sobre una tercera entrega de The Mandalorian harían indicar que sí. En estos momentos Favreau se encontraría trabajando en los guiones para más episodios de la serie de Star Wars. Aunque no ha habido pronunciamiento oficial de Disney, medios norteamericanos dan por hecho la noticia.