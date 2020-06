Junio arrancó con todo y si aún sigues en cuarentena, debes enterarte cuáles son las novedades en series y películas de tus plataformas favoritas Netflix, Amazon Prime y HBO, que amenizarán esta primera semana del mes, antes del cambio de estación.

Aquí te presentamos varias razones televisivas para que pases un buen rato en casa viendo los mejores estrenos del último mes del primer semestre del 2020.

PUEDES VER Netflix, Hulu y otras compañías envían mensajes de protesta por la muerte de George Floyd

Estrenos de la semana en Netflix

La N roja arranca con fuerza con el estreno de una de las series estrella de la plataforma que te mantendrá entretenido de principio a fin.

Lunes 1 de junio

Si lo que te gustan son las películas, ya puedes disfrutar el gran clásico de El resplandor, la futurista de origen manga Ghost in the shell, La princesita, La casa del lago y la española El árbol de la sangre.

Martes 2 de junio

Si te enganchaste con Madres forzosas, esta es tu semana, ya que que hoy llegan nuevos episodios con los que cerrará la quinta temporada y la serie en general.

Viernes 5 de junio

El fin de semana viene entretenido y variado; no obstante, uno de los regresos más esperados ha sido la cuarta temporada de 13 Reasons Why, y con ella también llega el adiós de una de las series más controvertidas y polémicas de los últimos años.

Otro de los títulos que podrás disfrutar en el inicio del fin de semana es ‘Queer Eye: más que un cambio de look’; que estrena su temporada número cinco.

Si esto no es suficiente, el viernes también podrás disfrutar de buen cine, con los estrenos de No dejes rastro, el film español Perdida y la cinta de acción Los últimos días del crimen.

Estrenos de la semana en HBO

HBO llega con muchas novedades este mes que se suman al estreno semanal de sus series.

Lunes 1 de junio

Desde este lunes ya puedes disfrutar de la película de ciencia ficción 2012. Otra cinta del mismo estilo, pero con mucho humor de por medio, es Bienvenidos a Zombieland.

Además, disfrutarás de nuevos episodios de Rick y Morty, de Killing Eve, Insecure, La innegable verdad, Real Time with Mill Maher y Last week tonight with John Oliver.

Martes 2 de junio

Este martes tienes también dosis de Stargirl, que empezó hace apenas dos semanas.

Miércoles 3 de junio

Para este día la plataforma estrenará un producto único. Se trata de En casa, una serie grabada estos meses de aislamiento social por la COVID-19, que mostrará las distintas formas en la que hemos tenido de vivir la cuarentena.

Este melodrama esta compuesto por cinco episodios, de 15 minutos cada uno, dirigidos por cinco directores españoles: Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet y Elena Martín.

Jueves 4 de junio

El jueves llega con el estreno de ‘¿Me oyes?’, una serie que retrata la dificultad de ser adolescente. El drama se desarrolla en medio de un barrio complicado con escasas garantías futuras. Esta situación tendrá que ser afrontada por las tres protagonistas que tienen una amistad compartida a la que se aferran como un salvavidas en mitad de un mar de tiburones.

Viernes 5 de junio

El fin de semana llega con propuestas nuevas a nivel de series. Tenemos por un lado el estreno de Los Originales, un spin-off de The Vampire Diaries, centrado en los vampiros originales.

El catálogo de películas crece con Extraterrestre y Ocean’s 8. Así como las propuestas infantiles con la temporada cuatro de Ben 10, el lanzamiento de DC Superhero Girls y Happy Feet 2.

Si sigues We’re Here, también podrás disfrutar ese día del capítulo seis de la primera temporada.

Sábado 6 de junio

El sábado también vas a tener entretenimiento con Trackers, una nueva serie de TV basada en la novela de Deo Meyer del mismo nombre. Si te gustan las historias sobre crimen organizado, contrabandos y complot, deberías darle un vistazo.

Estrenos de la semana en Amazon

En esta primera semana de junio, la plataforma de Jeff Bezos llega con varias incorporaciones, donde encontramos desde series mundialmente reconocidas a estrenos originales nuevos. Toma nota.

Lunes 1 de junio

La semana inició con las dos primeras temporadas de la serie reality Keeping up with the Kardashians, donde podrás meterte de lleno en la vida de Kim Kardashian y de su peculiar familia.

Si eres fanático de Lost, Amazon te trae la maratón de la mítica serie de TV seguida por millones de personas en todo el mundo, para disfrutarla de principio a fin gracias al lanzamiento de sus seis temporadas por completo.

Viernes 5 de junio

El catálogo de Amazon quizás es el más pobre de los tres en esta primera semana, ya que habrá que esperar hasta el viernes para ver algo nuevo. En este caso con el estreno de la serie de producción original El presidente, que aborda el tema de la corrupción futbolística.

Además de un documental español que también trata sobre el deporte rey en España: Futbolistas por el mundo.