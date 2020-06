Mario Moreno ‘Cantinflas’, una de las figuras más importantes de México, logró con su trabajo que su figura se mantenga vigente hasta hoy.

Con gran influencia en la industria del cine, figuras como Johnny Depp no son ajenas a su talento. Quien ha dado a conocer la admiración de la estrella de Hollywood al mexicano ha sido su nieto Mario Moreno del Moral.

En conversación con el programa Ventaneando, Moreno recordó una reunión que tuvo con la estrella de ‘Piratas del Caribe’ en el 2011, donde el actor le habló sobre su famoso abuelo. Además, afirmó haber quedado sorprendido por la información que maneja sobre el trabajo de Cantinflas en el cine.

“Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles, y entre los presentes estaba Johnny Depp, y Yordi (un amigo en común), cuando él le dice ‘oye, tú sabes quién es Cantinflas’, y el actor le dice ‘sí, ¿por qué?’, ah bueno, pues ese chico que está allí, es su nieto. Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mí fue como de ¡ah, caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, relató al programa mexicano.

De acuerdo a Moreno, tras entablar una conversación con el protagonista de 'Animales fantásticos’, surgió la idea de una película de Cantinflas con Depp como parte del elenco. El actor estuvo de acuerdo.

"Cuando se enteró de que existe la idea de hacer una película sobre él me dijo: 'sí esa película algún día la hacen en inglés, cuentan ustedes con un actor’, estuvimos platicando más, me dio su tarjeta y conversamos con su agente en Los Ángeles”, mencionó el nieto de Mario Moreno.