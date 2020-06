A poco más de un año del suicido de Jeffrey Epstein, Netflix expuso en su parrilla de contenidos una docuserie que relata los crímenes que cometió.

Contada por un grupo de sus víctimas, la entrega de cuatro capítulos nos expone quién fue Epstein, cómo obtuvo su fortuna y lo que hizo para formar su esquema piramidal de abuso sexual.

Bajo el título "Asquerosamente rico”, el documental expone cinco puntos a tener en cuenta para comprender este caso, el cual tiene a la corrupción como pieza clave.

¿Cómo se hizo millonario Jeffrey Epstein?

En el episodio 2 del documental de Jeffrey Epstein, se explica que el hombre provenía de Coney Island, Brooklyn, donde creció en una familia de clase media. Al querer buscar fortuna, en 1971, asistió al Courant Institute of Mathematical Sciences en la New York University, pero no terminó sus estudios.

Tras hacerse un camino en el mundo empresarial estadounidense, Epstein logró convencer a varios millonarios para que lo dejen manejar sus fortunas. Es aquí cuándo las relaciones públicas y sus contactos incrementaron.

¿Quién es Ghislaine Maxwell?

El príncipe Andrew y Virginia Giuffre en la casa de Ghislaine Maxwell (al fondo), quien fue la persona por la que conoció a Jeffrey Epstein.

En “Asquerosamente rico”, se indica que una de las figuras claves en la red de abusos de Epstein es Ghislaine Maxwell, millonaria quien fuera pareja del empresario por varios años. Según cuentan las víctimas, la mujer era la conexión entre los famosos, su pareja y las jóvenes que caían en sus ‘negocios’.

El caso Jeffrey Epstein y Vanity Fair

La periodista Vicky Ward reveló cómo el reportaje sobre los abusos de Jeffrey Epstein fue alterado - Crédito: Vanity Fair

En el capítulo 2 del documental de Netflix, se expone cómo la periodista Vicky Ward tuvo problemas para exponer la red de pedofilia de Jeffrey Epstein en el 2003. Si bien le pidieron hacer un reportaje sobre quién era el hermético millonario, en su camino descubrió las primeras denuncias de abuso sexual en su contra, habló con las víctimas, redactó la nota, pero el editor no la publicó.

“Graydon Carter, editor en aquel entonces de Vanity Fair, me llamó asustado a decir que había encontrado un gato muerto y una bala en su casa. Me dijo que el testimonio de las chicas no saldría publicado. Estaba molesta”, explicó.