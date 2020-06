Con las protestas en EE. UU. por el caso George Floyd, cibernautas vienen recordando pasajes de sus series favoritas donde se ha expuesto el racismo que todavía existe en la sociedad estadounidense.

Una de las ficciones que más atención viene recibiendo es Grey’s Anatomy, que entre sus 16 temporadas tiene una escena con la doctora Miranda Bailey y su hijo explicándole qué debe hacer si la policía lo detiene.

El episodio 10 de la temporada 14 de Grey’s Anatomy, titulado “Personal Jesus”, nos presenta a Eric, un niño de 12 años que llega al Gray Sloan después de que los policías le dispararan cuando intentaba entrar a su propia casa a través de una ventana. Él les dijo que había olvidado sus llaves, pero no le creyeron. Finalmente, el menor murió.

Esta escena provocó que Miranda Bailey y su esposo Ben le dieran a Tuck, su hijo de 13 años, “la charla". Los padres le comentan al adolescente cómo debe actuar si es arrestado por la policía, y que no debe seguir las acciones de sus amigos blancos en dicha situación.

Impactado y con las manos en la nuca, Tuck escucha a sus padres decir lo siguiente:

“Soy William George Bailey Jones, tengo 13 años y no llevo nada para hacerle daño. Siempre enseña a la policía dónde tienes las manos. Debes controlar tus emociones. Sé educado y respetuoso. Si te detienen, no firmes ni escribas nada hasta que lleguemos. Si tus amigos blancos dicen algo, tú no puedes hacer lo mismo. Jamás salgas corriendo, nunca”, le dice Miranda Bailey.