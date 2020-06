Marvel: Deadpool reemplazaría a Stan Lee y se haría cargo de los cameos

Una de las mayores tradiciones del MCU eran los simpáticos cameos que realizaba Stan Lee, el fundador de Marvel Comics. Tras su lamentable fallecimiento en 2018, los fanáticos quedaron con un enorme vacío que difícilmente podrá ser ocupado nuevamente.

Según el último informe de We got this covered, el estudio tendría planeado emplear a Deadpool como el nuevo responsable de estas participaciones especiales. La elección no solo sería idónea por el gran carisma del personaje, sino también por su capacidad para romper la cuarta pared.

El mencionado reporte resalta que esto podría ocurrir después de Deadpool 3, la última entrega del mercenario bocazas. Tras esto, el personaje nunca volvería a tener una película en solitario, puesto que la violencia de sus historias discrepan con el tono familiar de la franquicia.

Como se recuerda, Ryan Reynolds lleva un tiempo emitiendo pistas sobre su colaboración con Marvel Studios, pero por el momento no hay anda confirmado. Por su parte, los fans esperan impacientes más detalles sobre esta posible participación en el MCU.

Por el momento, las producciones del universo cinematográfico de Marvel se encuentran en pausa a causa del coronavirus. Entre las esperadas películas de la fase 4 están Black Widow, Eternals, Thor: love and thunder, las cuales serían subidas a Disney Plus una vez que sean estrenadas en el cine.