‘Avengers: Endgame’ significó la despedida de Chris Evans de la franquicia. Como vimos en la película, Capitán América dejó su rol como superhéroe para tener la vida soñada junto al amor de su vida, Peggy Carter.

Su salida no solo marcó el final de una era para los Avengers, sino también para todo el universo cinematográfico de Marvel. No obstante, parece que las nuevas historias aún mantendrán conexión con la conformación original de los Vengadores.

Capitán América

Según el último reporte de We got this covered, un cameo de Capitán América se realizaría en la segunda temporada de The Falcon and the Winter Soldier. Según plantea, Sam Wilson buscaría el apoyo de un Steve Rogers con muchos años sobre sus hombros.

Esta idea de Chris Evans regresando al MCU ha cobrado más fuerza en las últimas semanas. A través de Instagram, el actor reveló que no estaba del todo seguro despedirse de su protagónico, en una conversación con Scarlett Johansson.

Chris Evans

Sin embargo, también dio a conocer que volver a interpretar al superhéroe trae consigo el gran riesgo de decepcionar a los fans y no volver a dar la talla. Por este motivo, sus seguidores esperan que Marvel Studios le ofrezca un importante papel a futuro para que finalmente se decida.

Por el momento, el estudio no ha confirmado oficialmente la participación del intérprete en la franquicia, pero tiene sentido que se reserve tal dato hasta después de la primera temporada de la serie.