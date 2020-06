Desde hace un par de días, la atención del mundo se centra en EE. UU. y las protestas que sus ciudadanos vienen realizando por el arresto de George Floyd, afroamericano acusado de intentar pasar 20 dólares falsos en una tienda.

Con las redes sociales en su máxima expresión, cibernautas han traído al recuerdo una escena de la serie Orange is the New Black (OITNB), específicamente la muerte de Poussey Washington a manos de un oficial en prisión.

En el 2016, OITNB rindió homenaje a Eric Garner, afroamericano asesinado en 2014 por un oficial de Nueva York, con la muerte de Poussey Washington durante la temporada 4 de la serie. El personaje interpretado por Samira Wiley es sofocado tras ser detenida por un policía.

Como se ve en la escena, las internas son increpadas por los efectivos, siendo unas detenidas y otras alejadas, pero es con Poussey que las cosas cambian. Con Suzanne “Ojos Locos” Warren intentando ser separada del grupo, uno de los efectivos, Baxter Bayley, se centra en Washington y la coloca boca abajo con su pierna sobre ella. Con el paso de la secuencia el espectador ve cómo la joven muere.

Muerte de Poussey Whashington - Crédito: Netflix

En redes sociales, fans han vuelto a viralizar esta escena, que tiene a Poussey y su pedido de que la suelten porque no podía respirar, como punto de reflexión sobre lo que se viene viendo en el caso George Floyd.

Al final del capítulo de Orange is the New Black, se mostró cómo la prisión encubrió su muerte después de dejar su cuerpo sin tocar en el piso del comedor durante un día entero.