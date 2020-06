Estrenos Netflix junio 2020: series y películas que llegan al servicio de streaming

Como todos los meses, Netflix renueva su contenido y esta vez nos presenta grandes finales de sus series más queridas por los televidentes.

Teniendo varias ficciones en su agenda, entre lo más esperado se encuentra Dark 3 y 13 Reasons Why temporada 4. Ambas ficciones presentan este mes sus últimos capítulos para gusto y tristeza de sus televidentes.

Pero no son las únicas que terminan, Fuller House y The Sinner se suman a esta despedida y lanzarán en los próximos días sus últimos episodios. Por otro lado, entre las novedades que se abren paso en el servicio de streaming están las temporadas 1 y 2 del reality Keeping up with the Kardashians.

Lista de estrenos junio 2020

Series y películas que se estrenan en junio 2020 - Crédito: Netflix

Series de estreno Netflix 2020

1 de junio

Keeping up with the Kardashians - Temporadas 1 y 2

The Titan Games - Temporada 1

Top Chef - Temporadas 1 y 2

2 de junio

Modern Family - Temporadas 7, 8, 9 y 10

Fuller House - Últimos capítulos

5 de junio

13 Reasons Why - Temporada 4

Queer Eye - Temporada 5

19 de junio

The Sinner - Temporada 3

The Politician - Temporada 2

27 de junio

Dark - Temporada 3

Películas de estreno Netflix 2020

1 de junio

Rescatando al soldado Ryan

Jason y los argonautas

Río Grande

The Truman Show

La buena esposa

4 de junio

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai

6 de junio

El cadáver de la novia

El rey Arturo: La leyenda de la espada

26 de junio

Mujer Maravilla

30 de junio

Volver al futuro

Volver al futuro II

El gran Lebowski

Perdidos en Tokio