Después de nueve años de ponerse en la piel de Steve Rogers, Chris Evans confirmó que no interpretará más al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Esto ocurrió en el programa de Graham Norton, donde indicó que en Avengers: Endgame se le hizo una buena despedida al personaje y que no quiere estropearla con su retorno.

“Ha sido un viaje impresionante y lo terminamos tan bien que creo que sería demasiado arriesgado regresar con el personaje. Ha sido una experiencia tan buena que creo que lo mejor es que se quede así”, aseguró Evans.

Esta respuesta parece mucho más firme que la que dio hace unos meses en una conversación por Instagram con su compañera de elenco Scarlett Johansson, que interpreta a la Viuda Negra en el UCM.

“No es un no definitivo, pero tampoco es un sí. Hay otros proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo. Creo que el Capitán tuvo un arco un tanto complicado para llegar a donde quería llegar y se hizo un gran trabajo para completar su viaje. Si hay que regresar, no puede ser buscando sacar beneficio”, confesó el actor que protagoniza la serie Defending Jacob, en Apple TV.

El Capitán América es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Marvel, quienes esperaban su retorno en la serie Falcon and the Winter Soldier, que se estrenará en Disney Plus.