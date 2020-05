Marvel: J. K. Simmons confirma que aparecerá en varias películas de Spider-Man

J. Jonah Jameson es pieza fundamental del universo de Spider-Man. Desde sus inicios, el editor en jefe del periódico Daily Bugle ha visto al superhéroe como una amenaza convirtiéndolo en la estrella de sus diarios.

Dada la importancia del personaje, fue llevado a la pantalla grande con la trilogía de Sam Raimi. El responsable de darle vida fue J.K. Simmons, aclamado por los fans por su acertada interpretación.

Para sorpresa de sus seguidores, el actor repitió su famoso personaje en Spider-Man: Far From Home, la última película del superhéroe protagonizada por Tom Holland. Tras esto, los rumores sobre más apariciones suyas no dejaron de invadir las redes sociales.

Al respecto, Simmons confirmó que volverá como J. Jonah Jameson, de acuerdo a su contrato. “Cuando firmamos para la primera cinta, fue un contrato para hacer dos secuelas también”, declaró en una entrevista con PeopleTV.

"Te comprometes a hacerlo, pero no están necesariamente obligados a usar tu personaje en las películas posteriores. Fue genial tener la oportunidad a medida que estas cosas evolucionan para ser uno de los restos de la versión anterior”, aclaró Simmons sobre su contrato.

Actualmente, el rodaje de Spider-Man 3 se encuentra suspendido debido a la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, los fans esperan que este tiempo sea propicio para que Marvel se replantee el rol que tendrá J. Jonah Jameson en la historia.