La guerra por el mercado del streaming ha empezado y Netflix prepara ampliar su catálogo a límites insospechados para no quedarse atrás. Actualmente, sus series se han convertido en la opción favorita de los usuarios para ver durante la cuarentena.

La variedad es tan grande que The New York Times ha seleccionado los 50 mejores shows. Si bien no todas las elegidas son producciones originales del servicio, están disponibles en la plataforma. A continuación, te presentamos la extensa lista en orden alfabético.

1. The People v. O.J. Simpson: american crime story (2016)

2. Beastars (2019)

3. Better call Saul (2015)

4. Big mouth (2017)

5. BoJack Horseman (2014)

6. Cheerleaders en acción (2020)

7. Cheers (1982)

8. Community (2009)

9. Crazy ex-girlfriend (2015)

10. Dark (2017)

11. Dear white people (2017)

12. Derry girls (2018)

13. Fauda (2015)

14. Gentefied (2020)

15. Godless (2017)

16. Grace and Frankie (2015)

17. Halt and catch fire (2014)

18. Hilda (2018)

19. Esta mierda me supera (2020)

20. I think you should leave with Tim Robinson (2019)

21. Jane the virgin

22. Jeopardy!

23. Perdidos en el espacio

24. Mad Men

25. Medical police

26. Monty Python flying circus

27. Nailed it!

28. Night in earth

29. One day at a time

30. Orange Is the new black

31. Penny Dreadful

32. Poco ortodoxa

33. Pose

34. Muñeca rusa

35. She-Ra y las princesas del poder

36. Star Trek

37. Stranger things

38. The circle

39. The crown

40. The good place

41. The office

42. The repair shop

43. The staircase

44. The twilight zone

45. The west wing

46. Tiger king

47. Inconcebible

48. Unbreakable Kimmy Schmidt

49. Así nos ven

50. Yo nunca