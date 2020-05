Si bien la pandemia del coronavirus paralizó a la industria del cine, esto no ha sido un obstáculo para que el séptimo arte le haga frente a esta situación, por ello ha preparado un certamen online gratuito que ofrecerá un centenar de películas en las plataformas digitales, bajo el nombre de We are One: A global Film Festival.

¿Cuándo es el We are One?

Esta exposición cinematográfica virtual de 10 días se desarrollará exclusivamente en los canales virtuales del festival desde el 29 de mayo al 7 de junio.

¿Cuál es la importancia de este festival?

Ante el avance de la COVID-19 en el mundo, los festivales no se quedaron con los brazos cruzados y dieron luz verde a esta iniciativa que nació en abril a raíz de la cancelación de eventos de peso como Cannes o Locarno.

We Are One: A Global Film Festival es organizado por el festival Tribeca y reúne programación online y gratuita de los certámenes de clase A más importantes del mundo.

“Juntos, hemos podido diseñar un emocionante programa que refleja de manera concisa las sutiles variaciones en estilo que hacen que cada festival sea especial”, dijo en un comunicado la cofundadora del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal.

Lo recaudado será destinado al Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un botón o enlace de donación en la página de cada película.

¿Dónde podrá verse el festival We are one?

La transmisión se realizará exclusivamente en el canal de Youtube de Global Film Festival y podrás disfrutarla desde la comodidad de tu sillón.

Programación de We are one

El festival podrá verse desde las 7:00 hasta las 19:00 horas (horario del Este de los Estados Unidos).

¿Qué películas estarán disponibles en el We are one?

El festival no cuenta con secciones competitivas ni galardones y la programación consta de más de 100 películas, incluidos 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online y cinco estrenos internacionales. Entre las presentaciones más destacadas se encuentran:

-Ricky Powell: The Individualist, un documental sobre el legendario fotógrafo callejero con entrevistas con Natasha Lyonne y LL Cool J.

-Eeb Allay Ooo! 3, una sátira única sobre repelentes de monos profesionales y ganadora del Premio Young Critics Choice del Festival de Cine de Mumbai.

-Iron Hammer, un cautivador documental dirigido por Joan Chen sobre la legendaria estrella olímpica del voleibol chino Jenny Lang Ping.

Además de ello, el público tendrá acceso a más de 50 cortometrajes narrativos y documentales con interesantes propuestas, como el estreno mundial del cortometraje de ficción japonés The Yalta Conference Online.

El programa también cuenta con series como Losing Alice y And She could be next.

Charlas con directores de cine

We Are One: A Global Film Festival también contará con una serie de charlas seleccionadas para la ocasión, unas celebradas en ediciones anteriores de diferentes festivales y otras organizadas especialmente para este evento.

Se ofrecerá a los espectadores la oportunidad de revivir momentos importantes del cine. Las conversaciones incluirán a Francis Ford Coppola con Steven Soderbergh; Song Kang-ho y Bong Joon-ho; Guillermo del Toro, Jane Campion y Claire Denis.