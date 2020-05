Superman vs. Muhammad Ali: la historia detrás del icónico cómic

El mundo del cómic cuenta con historias que en la actualidad son inverosímiles; existen números de distintas editoriales que introducen personajes de la vida real en sus viñetas. Sin embargo, en la década de los setenta esto no era común y una historieta fue la precursora de esta moda.

Hablamos del cómic Superman vs. Muhammad Ali, publicado en 1978 por la editorial DC Comics, el cual mostraba la pelea entre el Hombre de Acero y la leyenda del boxeo.

PUEDES VER Star Wars: fanáticos exigen que el episodio 3 tenga un montaje extendido de 4 horas

El enfrenamiento de estos personajes fue controversial en aquel año, no solo porque era un combate entre un boxeador real y un héroe de ficción, sino que era un emparejamiento de un hombre blanco (con superpoderes) contra un afroamericano que se opuso a ser reclutado para servir en la guerra de Vietnam.

Por entonces la figura de Cassius Clay no era bien vista en Estados Unidos y muchos críticos indican que la publicación del cómic era una estrategia de marketing para “limpiar” la imagen del boxeador.

¿Cómo nació la idea de la historia?

La historia escrita por Denny O’ Neil y adaptada por Neal Adams tuvo como editor a Julius Schwartz, y contó con 72 páginas.

Según contó Adams, fue Schwartz quien propuso el icónico duelo entre Ali y Superman, aunque Jennette Kahn, que era directora editorial de la compañía, indicó que este no tiene nada que ver.

Lo que es cierto es la intervención del promotor Don King, quien a finales de 1976 entró en las oficinas de DC Comics en Rockefeller Plaza (Nueva York), para poner en marcha la extraña idea.

King había tomado nota del exitoso cómic ‘Superman vs. the Amazing Spiderman: the battle of the century’, que enfrentó por primera vez a un personaje de DC con uno de Marvel.

Cuando la historia de su representado estaba aprobada por la editorial, King fue a ver a Herbert Muhammad, hijo de Elijah Muhammad, líder de los musulmanes afroamericanos, para que diera su aprobación. Le gustó y la única corrección que brindó fue que las pantorrillas de Ali debían ser más gruesas. “Asegúrense de cambiar eso”, ordenó.

Don King junto a Muhammad Ali promocionando el cómic.

PUEDES VER Cobra Kai dejaría YouTube para estrenar su tercera temporada en Netflix

Otras celebridades aparecen en la historia

A pesar que la historieta estaba prevista para publicarse en 1977, el retraso de un año se debió a la portada doble. Estas páginas mostrarían personajes populares de la época, que debían dar su consentimiento para que DC Comics usara su imagen.

En esta viñeta aparecen los presidentes Jimmy Carter y Gerald Ford, Frank Sinatra, los Jackson Five, Raquel Welch, Sonny Bono y Cher, Incluso Pelé posee un lugar privilegiado en la tribuna, aunque su figura entró como reemplazo del actor Carroll O’Connor.

El astro brasileño estuvo agradecido, pero tampoco podía negarse, ya que jugaba en el Cosmos, fundado por Warner Communications que es dueña de la editorial.

La mayoría del público asistente son celebridades de la época.

La lista de las ubicaciones de las celebridades que se encuentran en la tribuna.

¿Por qué se enfrentaron Superman y Muhammad Ali?

Los periodistas del Daily Planet, Clark Kent, Jimmy Olsen y Lois Lane intentan realizarle una entrevista a Muhammad Ali, cuando aparece Rat’Lar, el líder extraterrestre del planeta Bodace y la raza Scrubb. Este declara a la humanidad una especie destructiva que debe desaparecer para darle equilibrio al universo.

Es así que Rat’Lar propone a la Tierra que escojan a su campeón para un duelo con el mejor guerrero de su civilización, Hun-ya. Si su guerrero es el representante de la Tierra, el planeta no será destruido.

Dos contendientes aceptan el desafío, Superman y el campeón de los pesos pesados Muhammad Ali. Sin embargo, solo uno debe ser elegido, por tal motivo todo se decidirá en un duelo que enfrentará a ambos personajes en igualdad de condiciones. El ganador de esta contienda representará a nuestro planeta.