Meses después que Universal relanzara con éxito la película El hombre invisible, el estudio está listo para producir Wolfman, que tendrá como protagonista a Ryan Gosling.

Según informa Variety, los ejecutivos de Universal mantienen reuniones constantes para elegir a quien será el director de su próxima cinta de terror.

A pesar que no hay un candidato favorito, la web informa que Cory Finley, quien recibió buenas críticas por dirigir el drama de HBO, Bad Education, sería el elegido para encargarse de la película.

Tampoco se sabe como se desarrollará la historia del Hombre Lobo, aunque se cree que estará ambientada en la actualidad con un giro sobrenatural.

PUEDES VER Cobra Kai dejaría YouTube para estrenar su tercera temporada en Netflix

Respecto al guión, Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, que escribieron el libreto de algunos capítulos de ’Orange is the New Black’ de Netflix, se encargaron de la historia que se basa en algunas ideas dadas por Ryan Gosling.

Universal había planeado originalmente crear un universo cinematográfico integrado por monstruos. Sin embargo, el estudio canceló la idea después que The Mummy fue un fracaso de crítica y taquilla.

A pesar que las nuevas producciones basadas en las criaturas clásicas del cine no compartirán una misma realidad, el estudio abrió sus puertas a los cineastas para crear historias únicas.