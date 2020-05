Kingdom Hearts: videojuego tendría una serie o película en Disney Plus

Las adaptaciones cinematográficas o televisivas de los videojuegos más populares son quizá las menos esperadas por el público, ya que estas no suelen tener el mismo éxito que en las consolas.

Sin embargo, con el anuncio de la serie de The Last o Us para HBO, Disney Plus no quiere quedarse atrás y tendría en mente producir la serie o película de uno de los videojuegos más importantes de la industria del entretenimiento.

Hablamos de Kingdom Hearts, el cual cuenta con decenas de personajes de los videojuegos de Final Fantasy y Disney.

Hace un par de semanas comenzaron a circular rumores acerca que la compañía del ratón podría estar desarrollando una serie o película basada en el conocido videojuego de Square Enix para Disney Plus.

No obstante, este rumor coge fuerza cuando Jeremy Conrad, fundador de diversos medios de noticias de Marvel, DC y Star Wars, ha compartido el siguiente tuit, dando a entender que Kingdom Hearts tendrá un espacio en el servicio de streaming.

“Sí, es verdad”, es la respuesta de Conrad que viene acompañada de un gif que muestra una escena del videojuego con Goofy, Sora y Donald.

Esta publicación emocionó a los fanáticos de Kingdom Hearts, que esperan ver la aventura adaptada en Disney Plus.

Solo queda esperar la respuesta de la compañía, que, de ser cierta, se convertiría en el crossover más esperado de la televisión, por la gran cantidad de personajes de Disney con los que cuenta la saga.