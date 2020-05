Cada mes, Netflix renueva su contenido con novedosas series, películas y documentales dirigidos para cada público objetivo, los cuales se podrán disfrutar tanto solos como en familia.

Una de las ficciones más esperadas es sin duda la tercera temporada de Dark, la compleja historia de viajes en el tiempo que, según los creadores, terminaría en esta última entrega y resolvería las dudas de todos los fanáticos.

Por otro lado, también estará disponible la aclamada cinta surcoreana Oldboy, la cual recibió diversos premios a nivel internacional por su trama original y llena de suspenso.

A continuación, mostramos la lista de todas las series, películas y documentales que llegan a junio de 2020 en la plataforma de Netflix:

Series

Dark (temporada 3) - 27 de junio

Las Kardashian (temporadas 1 y 2) - 1 de junio

Mujeres ricas de Beverly Hills (temporadas 1 y 2) - 1 de junio

Married to medicine (temporada 1) - 1 de junio

The real housewives of New York city (temporada 1) - 1 de junio

Miraculous: las aventuras de Ladybug (temporadas 1,2 y 3) - 1 de junio

Bellow Deck (temporada 1) - 1 de junio

44 gatos (temporada 2) - 1 de junio

Madres forzosas, episodios finales - 2 de junio

Baki (temporada 3) - 4 de junio

¿Me oyes? - 4 de junio

Por 13 razones (temporada 4) - 5 de junio

Perdida - 5 de junio

Queer eye (temporada 5) - 5 de junio

Reality Z (temporada 1) - 10 de junio

F is for family (temporada 4) - 12 de junio

Kipo y la era de las bestias mágicas (temporada 2) - 12 de junio

The woods - 12 de junio

Pose (temporada 2) - 12 de junio

Alexa and Katie (temporada 3) - 12 de junio

Rick y Morty (temporada 4) - 17 de junio

La orden (temporada 2) - 18 de junio

Feel the beat - 19 de junio

Floor is lava - 19 de junio

One way for tomorrow - 19 de junio

The Politician (temporada 2) - 19 de junio

The sinner: Jamie - 19 de junio

Rupaul´s drag race (temporada 12) - sin fecha

Untucked - sin fecha

Películas

El resplandor - 1 de junio

El árbol de la sangre - 1 de junio

Ghost in the shell - 1 de junio

La casa del lago - 1 de junio

Jack el cazagigantes - 1 de junio

Agárralo como puedas 33 1/3 - 1 de junio

La princesita - 1 de junio

The invincible dragon - 1 de junio

Cook off - 1 de junio

Changeling - 1 de junio

Oldboy - 1 de junio

Happy feet: rompiendo el hielo - 1 de junio

Los últimos días del crimen - 1 de junio

La extraña fuente de la fortuna - 1 de junio

Merry men 2 - 5 de junio

No dejes rastro - 5 de junio

Superfly - 5 de junio

Overlord - 6 de junio

Ocean’s 8 - 9 de junio

Da 5 bloods: hermanos de armas - 12 de junio

A whisker away - 18 de junio

One way for tomorrow - 19 de junio

La red avispa - 19 de junio

Trolls - 24 de junio

Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga -26 de junio

Documentales

Lenox hill - 10 de junio

Father soldier son - 19 de junio

Spelling the dream - 3 de junio

Athlete A - 24 de junio