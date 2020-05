'The Boys’ es una serie de Amazon Prime Video que demostró que el género de superhéroes existe más allá de Marvel. Tras el éxito de la primera entrega, el estreno de la segunda temporada está cada vez más cerca, pues los creadores lanzaron días atrás una nueva imagen de lo que se viene en los nuevos episodios.

La serie, adaptación del popular cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, promete más sangre y acción. A continuación, todos los detalles que necesitas saber para estar listo cuando llegue el estreno de la aclamada saga de ‘anti héroes’.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de The Boys?

Si bien aún no se ha comunicado una fecha de lanzamiento, se estima que la nueva temporada se estrenaría a mediados del 2020. Karl Urban, uno de los actores principales de la serie, publicó una foto el 6 de noviembre, en la que informó que habían culminado las grabaciones. “Billy Butcher ya ha acabado su parte en la segunda temporada de The Boys. Gracias a nuestro equipo y reparto, los quiero a todos”, escribió.

En el mismo post, Urban detalló que la nueva temporada podría estrenarse entre los meses de junio y agosto del 2020.

¿Quiénes son los personajes principales?

Billie Butcher es uno de los personajes principales, el cuál seguirá siendo interpretado por Karl Urban, de la mano con Jack Quaid, quien dará vida nuevamente a Hughie. También estarán de vuelta Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Kapon. Erin Moriarty, Anthony Starr, Chace Crawford, Nathan Mitchell y Dominique McGelliot. Queda la duda sobre el futuro de Jessie T. Usher, luego del ataque al corazón que sufrió su personaje.

Asimismo, se espera que Shantel VanStanten y su Becca Butcher ganen más presencia en esta segunda temporada, pero Kripke solo ha aclarado que Giancarlo Esposito, quien interpretó a Gustavo Fring de ‘Breaking Bad’, tendrá mucho más protagonismo tras el cameo que hizo en el último episodio de la primera temporada.

The Boys

Pero también habrán nuevas caras: Aya Cash dará vida a Stormfront, una nueva superheroína que se anuncia como nazi en el cómic original. Asimismo, Goran Visnijc dará vida al oscuro líder de una misteriosa iglesia y Claudia Domit a una congresista. También está confirmada la participación de Patton Oswalt, pero no se conocen detalles sobre su personaje.

The Boys

¿Qué sucederá en la segunda temporada?

No se ha publicado una sinopsis oficial, pero queda claro que la gran revelación de Homelander al final de la primera temporada influirá en el desarrollo de la segunda. De la misma manera, el desarrollo del origen del hijo de Becca también será un eje importante a desenvolver.

Asimismo, Eric Kripke, creador de la serie, señaló que en la segunda temporada se conocerá finalmente a Terror, el perro de Butcher, de gran importancia en los cómics.

¿Dónde ver la primera y segunda temporada de The Boys?

Los títulos de seis de los episodios de esta temporada de The Boys ya se conocen, así como también los guionistas de los mismos. Todos los episodios podrás verlos a través de la plataforma web Amazon Prime Video.

Esta es la lista:

- “Nothing Like It in the World”, escrito pot Michael Saltzman.

- “Over the Hill with the Swords of a Thousand Men”, escrito por Craig Rosenberg.

- “Proper Preparation and Planning”, escrito por Rebecca Sonnenshine.

- “The Big Ride”, escrito por Eric Kripke.

- “We Gotta Go Now”, escrito por Ellie Monahan.

- “The Bloody Doors Off”, escrito por Anslem Richardson.

The Boys

Tráiler de The Boys Temporada 2

Han pasado ya seis meses desde que se publicó el primer tráiler de la segunda temporada y los fans están a la espera de que pronto se publique el último avance previo a la fecha de estreno. Por el momento, te dejamos el tráiler oficial publicado el pasado 9 de diciembre del 2019.