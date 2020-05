Pasión de Gavilanes: revelan importante secreto de la serie ¿qué silenciaba Danna García? [VIDEO]

Pasión de gavilanes, la exitosa producción de Telemundo, ha vuelto a ser tendencia por un revelador secreto expuesto en las redes sociales. Si bien han pasado 17 años desde su estreno, un sorprendente extracto detrás de cámara ha reavivado el interés por el show.

El vídeo está protagonizado por Danna García, quien revela un insospechado truco para montar caballos durante el rodaje. Los fans han quedado atónitos con la explicación ofrecida y están cuestionando la veracidad de sus palabras.

No puedo lidiar con tantos engaños de mi infancia 😂😂😂 este le ganó a todos pic.twitter.com/2M2L3miVVh — luciana (@uscateguisofia) May 24, 2020

A través de un Instagram live, la actriz reveló su fobia hacia los caballos. Por este motivo, la novela buscó todo tipo de soluciones para las escenas de equitación. El truco secreto para que monte al animal consistía en que suba a los hombros de un joven fingiendo cabalgar.

“He tenido mucha suerte de que me hayan apoyado en esto. Primero me acercaba a tres metros. Luego me animé a montar a la yegua y fue un antes y después en mi vida”, fueron las palabras de la artista a su situación.

Asimismo, agregó que el melodrama no fue una experiencia muy agradable para ella, ya que el elenco mostraba su incomodidad con su sola presencia. “Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, agregó.

La escena expuesta se ha convertido viral en los últimos días y las revelaciones de García han molestado a sus ex compañeros Ellos nos dudaron en usar sus redes para negar sus declaraciones y revivir su paso por la ficción.