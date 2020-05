Un nuevo servicio de streaming anunció finalmente su lanzamiento: HBO max. Si bien los fans esperaban que la marca decidiera lanzar la plataforma en las próximas semanas, este miércoles 27 de mayo usuarios en Estados Unidos ya pueden acceder a su contenido.

Con un catálogo conformado por las producciones originales de HBO, Warner y Adult Swim, entre otros, una de sus últimas incorporaciones que más interés ha generado entre los fans es sin duda el ‘Snyder Cut’ de Justice League.

¿Qué series y películas se pueden ver en HBO max?

Entre sus títulos más importantes tenemos a Game of Thrones, Los Soprano, The Wire, Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty, Casablanca y Ciudadano Kane, pero no son las únicas series y películas que están disponibles en HBO max.

Con información de TV Guide, estos son algunos títulos que se podrán ver en el servicio:

Americanah: creada por Danai Gurira (The Walking Dead) y protagonizada por Lupita Nyong’o, la serie expone que los sueños en Twitter se hacen realidad.

Beth & Sam: comedia romántica sobre dos mujeres que, pese a todo, no deberían estar juntas; incluyendo el hecho de que una es heterosexual y casada.

The Boondocks

Circe

Close Enough

College Girls

Crime Farm

Friends, la reunión: Si bien no se pudo concretar la llegada de este especial, se espera que HBO max grabe en los próximos meses la entrevista especial con los actores del elenco.

DC Superhero High

Doom Patrol (June 25)

Dune: The Sisterhood

Duster

Frayed

The Flight Attendant (La azafata): Con Kaley Cuoco de protagonista, la serie nos presenta una misterioso asesinato con una azafata que se despierta junto a un cadáver después de una escala en Dubai.

Gen:Lock

Generation

Grease

The Green Lantern

Head of the Class

I May Destroy You

Justice League Dark

Lovecraft Country

Love Life

Made for Love

Overlook

Perry Mason

The Prince

Raised by Wolves (Criado por lobos): Con Ridley Scot como productor ejecutivo, la historia de ciencia ficción nos presenta a dos androides criando niños humanos en un planeta misterioso.

Rap Sh*t

Room 104 Season 4

Santa Inc.

Search Party

Station Eleven

Starstruck

Strange Adventures

Vicepresidente de Tokio

La tierra inhabitable.

XOXO Gossip Girl

El reboot de “Gossip Girl” se podrá ver en HBO Max, pero por el momento no está claro cuándo se estrenará. Se sabe que la serie constará de 10 episodios y que Kristen Bell regresa como la narradora.