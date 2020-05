HBO pretende ponerle fin al aburrimiento de las personas en cuarentena con el lanzamiento de su plataforma de streaming: HBO Max. Su catálogo tiene grandes títulos como Game of thrones, Los Soprano y The wire, pero la magia no podía faltar.

Los seguidores de Harry Potter se percataron que las ocho películas de la franquicia ya se encuentran disponibles en el servicio. Una noticia que les ha sorprendido gratamente, puesto que no estaban anunciados entre los próximos estrenos.

Ciertamente, la saga será una de las opciones favoritas de los usuarios para ver a modo de maratón. Las entregas son: La piedra filosofal, La cámara secreta, El prisionero de Azkaban, El cáliz de fuego, La orden del fénix, El misterio del príncipe y las dos partes de Reliquias de la muerte.

En cuanto a las precuelas que componen la historia de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, los fans esperan que eventualmente se estrenen en la plataforma. De esta manera, el universo de Harry Potter estaría completo en un solo lugar para alegría de los potterhead.

¿Cuál es el verdadero lugar de origen de Harry Potter? - Crédito: Warner Bros.

Con el lanzamiento del servicio en Estados Unidos, la guerra de las plataformas de streaming acaba de empezar. Por el momento es muy temprano para decir cuál dominará el mercado. Sin embargo, es claro que HBO Max ha empezado con fuerza y será un fuerte contendiente para Netflix.

¿De qué trata Harry Potter?

El día de su cumpleaños, Harry Potter descubre que es hijo de dos conocidos hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. Tras esto, asiste a una famosa escuela de magia donde conocerá al malévolo Voldemort, con quien guarda más relación de lo que podría imaginar.