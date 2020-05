El señor de los anillos: 18 años después, elenco se reúne para nostálgica charla con fans [VIDEO]

Atención fan. Una de las sagas más populares del cine, The Lord of the Rings de Peter Jackson, está dando de qué hablar.

Si bien la producción no regresa, por ahora, con una nueva historia, su elenco completo sí. Quien dio la noticia fue Josh Gad, actor estadounidense famoso por hacer la voz de Olaf en Frozen.

El intérprete informó a través de su programa en YouTube, Reunited Apart, que ha logrado juntar a parte de los actores y actrices integrantes de El señor de los anillos para una amena charla.

Se informó que el episodio se emitirá este domingo 31 de mayo a las 9.00 a. m. en Estados Unidos. Si bien no hay mayores detalles de qué estrellas han sido reunidas en este especial, en un breve adelanto se logra apreciar a Elijah Wood, Sean Astin y a Ian McKellen siendo parte de esta reunión virtual.

Solo desde el tráiler de la charla, es fácil ver que el elenco de Lord of the rings todavía conserva la química que mostraron en las películas. Josh Gad indicó que los actores recordaron su tiempo de rodaje, anécdotas y curiosidades mientras grababan sus escenas.

Josh Gad y su próxima reunión con el elenco de El señor de los anillos - Crédito: Twitter

Reunited Apart es conocido por provocar reuniones entre actores de populares películas. Hasta el momento han sido parte de este show Back to the Future, con Michael J. Fox y Christopher Lloyd; Splash, con Tom Hanks y Daryl Hannah; y The Goonies, con el reparto principal de la película, incluidos Sean Astin, Corey Feldman y Josh Brolin.