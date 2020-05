Guardianes de la galaxia: ¿por qué Drax piensa que es invisible? [VIDEO]

El universo cinematográfico de Marvel está lleno de personajes especiales, pero solo Drax se ha robado las carcajadas sin habérselo propuesto. El guerrero, interpretado por Dave Bautista, apareció por primera vez en Guardianes de la galaxia y desde entonces ha hecho puntos para convertirse en uno de los favoritos.

Uno de sus momentos más desternillantes ocurrió en Avengers: Infinity War. En la escena, afirmó ser invisible con solo permanecer completamente quieto o realizando movimientos lentos. Mientra ingiere tranquilamente una fritura, Star Lord y Gamora lo observan con incredulidad.

Si bien el chiste es uno de los más recordados por los fans, tendría una explicación más allá de lo evidente, Según una última teoría, la especie de Drax es incapaz de ver objetos moviéndose en cámara lenta. Una condición similar a la que también se ganó fama el famoso T-rex.

Por este motivo, él piensa que si se mueve de manera sigilosa como un ninja, nadie podrá llegar a verlo. “No obstante, no se da cuenta de que otras especies no tienen esta misma desventaja [...] No puede comprender por qué es absolutamente absurdo para los demás”, explica la hipótesis.

Lo que pocos conocen es que Dave Bautista, ya está cansado de ciertos chistes del personaje, pues cree que ha sido caricaturizado al extremo conforme avanzaban las entregas de Guardianes de la galaxia.

“James Gunn aprovechó un poco de mi humor en la primera película y decidió que quería poner más de eso en la segunda", fueron las palabras del actor quien dejo en claro que prefiere papeles dramáticos.