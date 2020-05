The Flash fue una de las series que inició con muchas expectativas por mostrar las diferentes aventuras del Arrowverso y las grandes habilidades del icónico Barry Allen.

Sin embargo, habría situaciones que no fueron tomadas en cuenta en la ficción, pero que sí sucedieron en el cómic The Flash: season zero, mostrando los inicios del protagonista y parte de su desarrollo. Estos momentos se encontrarían en los episodios intermedios de la primera temporada del programa.

La sexta temporada de The Flash se estrenará el próximo martes 8 de octubre. Foto: Captura

Una de las escenas más épicas dentro de la historieta es el enfrentamiento con el primer villano llamado Mister Bliss, antiguo maestro de ceremonias del circo de Central City y cuyo poder reside en crear alucinaciones aterradoras en sus oponentes.

Además, el cómic muestra cómo es que Flash se habría unido a dos grandes compañeros como Arrow y Felicity, ayudándolos en diferentes circunstancias como la batalla contra Hydro Hunter o la vez que King Shark causó problemas en el Escuadrón Suicida del Arrowverso.

Por otro lado, el final de la temporada cero terminó revelando a dos personajes populares de la serie: Capitán Cold y Heat Wave. Ambos aparecieron en un especial llamado Ice and Fire y unieron fuerzas para llevar a cabo distintos crímenes.

Sin lugar a dudas, The Flash tuvo bastante éxito, pero omitió situaciones del cómic que posiblemente le habría dado un giro inesperado a la ficción, volviéndose más llamativo para todos los fanáticos de las historias de superhéroes.