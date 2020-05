La última trilogía de Star Wars, a cargo de Disney, no tuvo la recepción esperada tanto en los ingresos de taquilla como en la crítica. No obstante, los protagonistas lograron sobresalir gracias a devolverle el sentido a la aventura galáctica.

Star Wars: el ascenso de Skywalker marcó el final de esta saga en cines, pero la compañía dejó en claro que cualquiera de ellos podría regresar en una nueva aventura. Este podría ser el caso de Finn, interpretado por el actor John Boyega.

Según fuentes de We got this covered, el ex stormtrooper regresaría en una de las futuras producciones de Disney Plus. Por el momento, se desconoce si esto se llevaría a cabo en una historia en solitario o como co-protagonista.

Ciertamente, esto podría resarcir cómo desaprovecharon al personaje al no convertirlo en un jedi, manifestaron los fans a través de Twitter. “Gracias a todos por apoyarme. [...] ¡No se preocupen chicos, estamos cocinando algo! ¡Más de 10 proyectos a considerar!”, respondió Boyega al respecto.

Como se recuerda, la publicidad de Star Wars: El despertar de la Fuerza contó con imágenes con Finn usando un sable azul como cualquier jedi. Por esto, los fanáticos siempre esperaron ver al soldado convertido en uno de estos guerreros.

Ahora, la franquicia está en pleno receso para enderezar el rumbo de la saga cinematográfica. Así, esperan crear mejores historias y no volver a decepcionar a sus seguidores.