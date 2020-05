Deadpool vs. Disney: creador del antihéroe le declara la guerra a la compañía [FOTO]

La tercera entrega de Deadpool está en camino, pero los fans están preocupados por el resultado luego que Disney adquiriera los derechos cinematográficos. Desde entonces, se presume que los chistes y la violencia sufrirían un cambio radical.

Por el momento, no hay mayor información sobre el proyecto y todo parece indicar que las sospechas terminarían por ser ciertas. Al respecto, el co-creador del antihéroe, Rob Liefeld, expresó su descontento con la producción.

A través de Instagram, el autor compartió una imagen explicita donde expresa su descontento con el poco compromiso de Marvel Studios con el mercenario bocazas. Como se puede ver, Mickey Mouse termina siendo una víctima más del personaje.

En anteriores oportunidades, Liefeld también reveló que el presidente Kevin Feige tiene cero planes de trabajar con Deadpool. Esto explicaría por qué la última película no tendría siquiera una fecha de estreno.

Como se recuerda, We Got This Covered afirmó que Disney estaría considerando hacer un película con clasificación PG-13, alejándose de los contenidos rectamente para adultos y traicionando la esencia del personaje.

Por el momento el largometraje se encuentra en una etapa inicial de producción, por lo que solo queda estar pendientes a las futuras decisiones de la compañía. “Solo espero que puedan arreglarlo. Los fanáticos lo quieren”, finalizó el artista.

¿Quién es Deadpool?

Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool (adaptado como Masacre en España),​ es un personaje ficticio, mercenario, supervillano​​ y antihéroe,​ que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics.