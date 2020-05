La muerte de Tony Stark en Avengers: Endgame significó la salida de Robert Downey Jr. de la franquicia. Tras esto, los fans se preguntaron quién ocuparía el gran vacío que dejó Iron-man. Todo parece indicar que la responsabilidad recaería en un joven personaje del MCU: Harley Keener.

Según el último informe de We got this covered, se trata del personaje interpretado por el actor Ty Simpkins, quien apareció en Iron-Man 3. Además, contó con un breve cameo en Endgame, durante el funeral del superhéroe.

Como se vio en la tercera entrega de Iron-man, Harley es un joven inventor con gran intelecto. Sin embargo, carece de los recursos necesarios para que dé rinde suelta a los inventos más grandes que el mundo ha visto jamas.

Entonces, encontró a Tony Stark malherido y lo ayudó, arreglando su armadura destruida. Como recompensa, el millonario le deja un minilaboratorio especializado para que cumpla sus sueños.

Según el medio especializado citado, Keener comienza a fabricar sus propios trajes y se autonombra Iron-man tras el deceso del héroe. No obstante, su dedicación será salvar a la gente y dirigir el futuro de las Industrias Stark.

Por el momento la información es solo un rumor, pero Ty Simpskins ha confirmado en varias ocasiones que sería un gusto seguir con su papel dentro del MCU. Solo queda esperar nuevas noticias y proyectos de las próximas fases para saber si la idea se llevará a cabo.