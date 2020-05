¿Grey’s Anatomy y The good doctor siguen?: cancelaciones y renovaciones hechas por ABC

La propagación de la COVID-19 en Estados Unidos provocó que varias series y películas detengan sus grabaciones hasta nuevo aviso. Pero esto no ha hecho que la temporada de cancelaciones y renovaciones en la televisión estadounidense se suspenda.

De acuerdo a Deadline, ABC ha decidido darle una temporada más a The Conners, Black-ish y Los Goldberg. Pero, ¿qué pasó con series como Grey’s Anatomy y The good doctor?

Si bien las ficciones lideradas por Ellen Pompeo y Freddie Highmore tuvieron que detener sus grabaciones por el coronarivus, ABC informó que Grey’s Anatomy, su spin-off Station 19 y The good doctor han sido renovadas.

Series lideradas por Ellen Pompeo y Freddie Highmore fueron renovadas - Crédito: ABC

Con Grey’s Anatomy temporada 17 confirmadas, los fans siguen preguntándose si este será o no el fin de la ficción. Recordemos que hace unas semanas Ellen Pompeo, actriz que da vida a Meredith Grey, reveló que solo renovó su contrato para una temporada más.

"Solo por una más, es todo lo que puedo decir. Tengo una imagen sobre el episodio final, pero no te lo puedo decir porque tendría que matarte”, expresó la actriz a Variety.

¿Qué series fueron canceladas por ABC en el 2020?

No todas son buenas noticias para los televidentes. La cadena informó que historias como Schooled, el spin-off de Los Goldberg, Bless this mess, Emergence o Single Parents, no continuarán para su contenido 2020-2021.

Por otro lado, FOX informó que Almost Family y Deputy con Stephen Dorff se quedarán en una sola temporada tras haber sido canceladas.