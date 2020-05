La docuserie de Netflix, “The Last Dance”, sigue generando las más variadas reacciones. A favor o en contra, sus diez episodios parecen haber removido ciertas fibras sensibles que no estaban olvidadas.

Uno de los personajes que no ha tomado nada bien la producción que narra la vida y obra de Michael Jordan, es su excompañero de los Chicago Bulls, Horace Grant.

Grant se ha defendido enérgicamente y ha negado ser la fuente para el libro “The Jordan’s Rules”, del autor Sam Smith. En donde se publicaron algunos aspectos poco favorables de Jordan.

“Miente, miente, miente. Si MJ me guarda rencor, arreglemos esto como hombres. Hablemos de eso. O podemos resolverlo de otra manera. Pero, aun así, él sale y dice esto de que yo fui la fuente detrás. Sam y yo siempre hemos sido grandes amigos. Somos todavía grandes amigos", aclaró Grant en una entrevista para ESPN.

"Pero la santidad de ese vestuario, nunca pondría nada personal afuera. El simple hecho de que Sam Smith era un reportero de investigación, que debía tener dos fuentes, dos, para escribir un libro, supongo. ¿Por qué MJ solo me señalaría a mí?”, agregó el exatleta de la NBA.

Grant también mencionó que todo lo que habla Jordan en “The Last Dance" es solo rencor, hecho que busca destruir la imagen de sus demás excompañeros. Por lo que el también jugador de los Bulls, menosprecia al documental de Netflix tildándola de “llamado documental” .

“Es solo rencor, hombre. Te digo que fue solo rencor. Y creo que lo demostró durante este ‘llamado documental’. Cuando dices algo sobre él, te va a cortar, se va para tratar de destruir a tu personaje", señaló el exjugador.

PUEDES VER El último baile de los Bulls de Michael Jordan [Crónica]

Grant también acusó a Jordan de violar la privacidad del vestuario al contar sobre la marihuana y mujeres en su primer día como jugador, lo que, según Grant, convierte a Jordan en el verdadero "soplón”.

“Mi punto es que él dijo que yo era el soplón, pero, aun así, y aún después de 35 años, menciona su año de novato yendo a una de las habitaciones de sus compañeros de equipo y viendo coca, marihuana y mujeres. Mi punto es: ¿por qué demonios quería mencionar eso? ¿Qué tiene que ver eso con algo? Quiero decir, si quieres llamar a alguien un soplón, eso es ser un maldito soplón allí mismo, es una mier...”, descarga.

Grant también resaltó que gran parte de lo que se narra en la serie documental está editado a favor de Michael Jordan.

“Diría que fue entretenido, pero sabemos, quienes estuvieron allí como compañeros de equipo, que alrededor del 90 % de eso no sabíamos si podíamos soltarlo al aire. No fue real, porque muchas cosas les dijeron a algunos de sus compañeros de equipo, que sus compañeros de equipo le respondieron. Pero todo eso fue editado del documental, si quieres llamarlo así, un documental,” refirió el exjugador de la NBA.

“Cuando ese ‘llamado documental’ trata sobre una persona, básicamente, y él tiene la última palabra sobre lo que se publicará... no es un documental. Es su narración de lo que sucede en el último baile, entre comillas, entre comillas. Eso no es un documental, porque un montón de cosas fueron recortadas, editadas. Así que por eso lo llamo el llamado documental”, señala Grant haciendo referencia a que “The Last Dance” fue producida por una de las compañías de Jordan.

PUEDES VER Toni Kukoc arremete contra documental de Michael Jordan

Las críticas de Horace Grant se suman a las que hace poco tuviera Toni Kukoc, el exjugador croata señaló poco después del estreno de los primeros episodios que esperaba que los próximos "se centren más en la parte triunfal de la temporada 1997-98”.

Al parecer, “The Last Dance” seguirá dando qué hablar, ya que retrata una de las era más célebres pero también más tormentosas que tuvo la NBA.

Newsletter LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.