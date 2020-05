Keeping up with the Kardashians: fecha de estreno en Netflix del popular reality

Si alguna vez pensaste que las Kardashian y Jenner no llegarían a Netflix, te equivocaste. La plataforma anunció que el popular reality show estrenará el próximo 1 de junio, pero solo con sus dos primeras temporadas.

De esta manera, Kim, Kourtney, Khloe, Kris y el resto de la familia se hará un espacio en el portal de streaming para gusto, o disgusto, de sus usuarios.

Si hacemos memoria, en el 2007 se emitió el primer capítulo de Keeping up with the Kardashians en E! Entertainment, consiguiendo gran popularidad entre los televidentes y sobre todo de los anunciantes.

Keeping up with the Kardashians estrenará su temporada 1 y 2 en Netflix - Crédito: Netflix

El programa, que seguía el día a día de la familia Kardashian-Jenner, revolucionó los reality y le dio una fama nunca antes vista a cada uno de sus protagonistas. En aquellos primeros episodios, la familia era conocida solo por estar ligada a Robert Kardashian, el abogado que defendió a O. J. Simpson en sus juicios mediáticos y por Kim, la amiga de Paris Hilton.

A día de hoy, Keeping up with the Kardashians sigue grabándose y se alista para su temporada 18, la cual primero se emitirá en Estados Unidos y luego a Latinoamérica. Eso sí, por la emergencia sanitaria en el país del norte, las protagonistas se han estado encargado de producir el material que se verá próximamente.

Por el momento no se ha revelado si Netflix adquirirá los derechos del resto de temporadas.