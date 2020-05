Kaley Cuoco comparte emotiva publicación a un año del final de “The Big Bang Theory”

Luego de 12 temporadas, la serie de comedia “The Big Bang Theory” llegó a su fin hace exactamente un año. A motivo de homenaje, su protagonista Kaley Cuoco realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

“Hace un año emitimos la final de nuestra serie. La gente me pregunta todos los días: ¿Fue difícil seguir adelante? ¿Estaba triste? ¿Feliz? ¿Cómo podrías hacer algo más después? ¿Cómo se compararía? ¿Lo extraño?’”, inicia el mensaje que acompaña a una fotografía de todo el elenco.

“La verdad es que la serie cambió mi vida de 100 maneras diferentes y no importa a dónde me lleve mi carrera, siempre se lo debo a esta serie y al cerebro detrás. Nunca olvides de dónde vienes y nunca apartes la vista hacia donde te diriges”, agregó Cuoco en su cuenta de Instagram.

Pero “Penny” no fue la única miembro de la familia de esta popular sitcom que recordó el aniversario. También el actor Kunal Nayyar, quien interpretó a “Raj”, compartió una publicación al respecto.

The Big Bang Theory Final

“Reflexionando sobre este año, todo ha sido un constante cambio. Pero no todos los cambios son malos, ya que la mayor experiencia surgió de toda la incertidumbre y la agitación: la comprensión de que nada se da por sentado; y eso me ha dado una sensación de profunda paz interior”, confesó el actor para luego agregar que su mejor regalo de cumpleaños sería que todos hablasen con las personas que no han podido desde hace mucho.

Quien también llegó a pronunciarse sobre su vida tras la serie fue Jim Parsons, el recordado “Sheldon Cooper”.

“No tenía idea de lo que vendría o qué quería hacer, Entonces Ryan (Murphy) llegó y eso era todo lo que necesitaba saber", comentó el actor en abril a propósito de su participación en “Hollywood”, la nueva producción de Murphy.

“The Big Bang Theory” fue una serie emitida por la cadena CBS, cuyo trama explora las vidas de un grupo de brillantes jóvenes científicos pero con pocas habilidades sociales, en especial con las mujeres. La mudanza de una atractiva vecina, “Penny Hofstadter”, marca el inicio de esta producción creada por Chuck Lorre y Bill Prady.