Supervivientes 2020 | Telecinco EN VIVO | La Gala 14 de Supervivientes 2020 se emitirá HOY jueves 21 de mayo a las 22:00 horas. Han sido semanas muy intensas. La edición más extrema del reality entra en la recta final y la decimocuarta gala será la última desde Honduras.

En todo este tiempo, los televidentes han compartido la dura convivencia en la Palapa y la tensión entre los participantes con el pasar de los días. Entérate de todos los detalles de la mano de Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez.

¿Qué nos trae la Gala 14 de Supervivientes 2020?

La edición más extrema de Supervivientes entra en la recta final y la Gala 14 será la última en Honduras. El próximo jueves a las 22.00 horas en Telecinco viviremos una ceremonia conducida por Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez en la que no faltará la emoción con el tradicional cierre de la Palapa.

En este tiempo, los televidentes y seguidores han compartido las euforias y los dramas de los concursantes. Entre pescas, pruebas, peleas, reconciliaciones, noches estrelladas, tormentas, destierros y hogueras hemos disfrutado de muchas galas inolvidables.

A lo largo de la Gala 14 se anunciará la identidad del decimoprimer expulsado, con Jorge y Elena como candidatos tras la cuarta salvación consecutiva de Hugo.

Por otro lado, Ana María y Hugo lucharán por el collar de líder. Asimismo, una prueba de velocidad y estrategia dará a los concursantes la opción de lograr una recompensa. Antes de la clausura de la Palapa, los supervivientes participarán en una nueva ronda de nominaciones, de la que saldrán los candidatos a la expulsión.

¿Quiénes son los participantes de Supervivientes 2020?

Ahora son 6 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Albert Barranco, Rocío Flores, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los participantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani, Nyno, José Antonio Avilés,Yiya e Ivana Icardi.

¿Qué canal transmite el reality Supervivientes 2020?

En España, los televidentes podrán ver Supervivientes gracias a la transmisión de Telecinco, Mitele Plus y Cuatro; todos los jueves a las 22:00 horas.

¿Quién fue el último eliminado de Supervivientes 2020?

La décima eliminada de Supervivientes fue Ivana Icardi, quien antes de irse dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros.

“Quiero decirles que he conocido personas increíbles, gracias por dejarme conocerlos. Yo sé que a veces he sido un poco loca o me he pasado con alguna palabra. Les pido perdón. Sigan luchando, no bajen los brazos, sigan dándolo todo y nos vemos a fuera”, dijo entre lágrimas.

¿Quién fue salvado en Supervivientes 2020?

Cuarta salvación consecutiva. Una semana más, Hugo Sierra fue salvado por la audiencia. El uruguayo salió de la lista de nominados y continúa una semana más en el programa. “Muchas gracias legión, os llevo siempre en el corazón, sin palabras...”.

Horario de Supervivientes 2020 por países

Los televidentes podrán sintonizar Supervivientes en España todos los jueves a las 22:00 horas.

- Perú: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- México: 14:00 horas

- Andorra: 22:00 horas

- Bolivia: 16:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Venezuela: 16:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas