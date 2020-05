Batwomen: Ruby Rose renunció a su papel protagónico en serie del Arrowverse

Sin duda alguna un anuncio que ningún seguidor de las series del universo DC esperaba. Ruby Rose la conocida actriz que dio vida a Batwoman en su propia serie, anunció de manera oficial su renuncia al papel protagónico a poco tiempo de haber terminado la primera temporada y con una segunda programada para estrenarse en enero de 2021.

Por el momento CW no ha hecho ningún anunció con respecto a quién interpretará a Batwomen en la segunda temporada, pero la red indicó que la nueva actriz será miembro de la comunidad LGBTQ. Tampoco queda claro por qué, exactamente, Rose tomó la decisión de dejar la serie.

A través de sus redes sociales la actriz publicó el siguiente mensaje:

“He tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman la próxima temporada. Esta no fue una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en el programa tanto en Vancouver como en Los Ángeles. Estoy más que agradecido con Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries por no solo darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al universo de DC que tan bellamente han creado. Gracias Peter Roth y Mark Pedowitz y los equipos de Warner Bros. y The CW que pusieron tanto en el programa y siempre creyeron en mí. Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito. Estoy realmente agradecida ".

Tras esto, en un comunicado conjunto Warner Bros. TV, CW y Berlanti Productions respondieron a la actriz.

“Warner Bros. Television, The CW y Berlanti Productions agradecen a Ruby por sus contribuciones al éxito de nuestra primera temporada y le desean todo lo mejor. El estudio y la red están firmemente comprometidos con la segunda temporada de Batwoman y el futuro a largo plazo, y nosotros, junto con el talentoso equipo creativo del programa, esperamos compartir su nueva dirección, incluido el reparto de una nueva actriz principal y miembro de la comunidad LGBTQ, en los próximos meses.”

En un primer momento se creyó que Ruby Rose estaría abandonando la serie debido a las lesiones sufridas durante el rodaje de la primera temporada, en donde fue sometida a una cirugía de emergencia por dos hernias de disco, pero la actriz dejó en claro que no se debía a eso.