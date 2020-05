A través de las redes sociales viene circulando una imagen que deja ver a Emilia Clarke convertida en Mera, esto tras los rumores de que la estrella de Game of Thrones podría convertirse en el reemplazo de la polémica Amber Heard para la nueva cinta Aquaman 2.

Amber Heard hizo su debut en el Universo Extendido de DC como Mera en el film de Liga de la Justicia de Zack Snyder. Aunque en esa ocasión no tuvo gran participación frente al equipo de héroes, apareció fundamentalmente para lograr que Aquaman de Jason Momoa ayudara a la Liga. La actriz más tarde retomaría su papel en la primera cinta cinematográfica en solitario de Momoa como Aquaman. Sin embargo, algunos han especulado que el tiempo de Heard como Mera podría estar llegando a su fin debido a sus continuos problemas legales con su ex esposo Johnny Depp.

Desde hace un tiempo circulaban rumores, afirmando que Amber Heard había sido despedida de Aquaman 2 debido a los continuos problemas legales de la estrella. Esos trascendidos han sido desacreditados desde entonces, pero no dejan de especular sobre quién podría reemplazar a la actriz como Mera si termina siendo despedida de la próxima película. En este caso en particular, un artista ha revelado cómo Emilia Clarke, la estrella de Game of Thrones, podría verse en el papel de la compañera de Aquaman para la muy esperada secuela de la cinta.

Jason Momoa y Emilia Clarke compartieron previamente la pantalla en la primera temporada de la exitosa serie de HBO Game of Thrones y parece que alguien quiere verlos reunirse. Una publicación reciente del usuario del Instagram dcmarvel.rdm nos da una idea de cómo se vería Clarke si asumiera el papel de Amber Heard como Mera.