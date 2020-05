No time to die es una de las películas más esperadas del año, por tratarse de la entrega 25 de la franquicia. Los fans no solo esperan que rinda tributo a la saga, sino que también ofrezca un digno cierre a toda una era.

Cabe resaltar que la cinta significará la despedida definitiva de Daniel Craig al popular 007. A lo largo de 12 años, dio vida al personaje en Casino royale, Quantum of solace, Skyfall y Spectre. Si bien en un inicio negó cualquier otra participación, finalmente accedió a ponerse el famoso traje por última vez.

Lo que pocos conocen es que la película ha sido catalogada como la más cara de toda la franquicia. De acuerdo a la producción responsable de No time to die, se tuvo que desembolsar alrededor de 223 millones de euros para su realización.

Además, detalló que el costo pudo haber sido 47 millones de euros más caro. Sin embargo, esto finalmente no ocurrió gracias a las ayudas fiscales por rodar sus escenas en Inglaterra.

De este modo, el gasto del filme supera ampliamente al de las dos anteriores entregas de James Bond: Spectre con 182 millones y Skyfall con 138 millones. Asimismo, costó 250 veces más que Dr No, la primera cinta de la saga que está valorizada en 900.000 euros.

Estreno de la nueva entrega de James Bond se postergó hasta noviembre.

No cabe duda que hay grandes esperanzas sobre su recepción y éxito en taquilla. Un sueño que se ha visto amenazado por la pandemia de coronavirus, tras la postergación de su estreno mundial.

Según dio a conocer Daily Mail, Universal Studios estaría analizando aplazar el lanzamiento de la película por más de 10 meses, teniendo como mira inicios del 2021 y ya no noviembre.