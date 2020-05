La cuarta temporada de La casa de papel ha dejado en shock a sus miles de fanáticos alrededor del mundo. La muerte de Nairobi, en plan maestro de El profesor y la presión a la que fueron sometidos los atracadores demostraron que la serie de Netflix aún tiene mucho que contar.

En cuanto al rumbo que tomaría la historia, los fans no dejan de especular qué ocurrirá en la quinta entrega. Sin embargo, solo una teoría se atrevió a confirmar quién sería el único sobreviviente de la famosa banda de atracadores.

Esta teoría recuerda que Tokyo siempre ha sido la narradora de la ficción desde el primer episodio, por lo que conoce todos los sucesos lo largo de las temporadas. Por tanto, se postula que el personaje interpretado por Úrsula Corberó sería el último en pie.

De hecho, todo se trataría de una recuento realizado por Tokyo desde la cárcel o como parte de una confesión judicial. Al respecto, el creador de la serie, Álex Pina, reveló la verdadera razón del por qué ella cumple el rol de narradora.

“[La casa de papel] tenía que estar contrapesada y elegimos una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino”, explicó en un vídeo para la productora Vancouver Media.

Si bien sus declaraciones fueron contundentes, Pina no se animó a negar la teoría, por lo que los fans no descartan completamente la posibilidad. En cualquier caso, no tendría que tratarse de una sobreviviente, sino la única que se atreve a contar la historia.