El proceso de audición para interpretar a un personaje de Marvel es algo bastante agotador. Las franquicias como X-Men tienen un gran número de seguidores y, si se toma una decisión incorrecta, la gente no contendría su crítica al respecto. En el caso de la audición de Nicholas Hoult, quien es conocido por interpretar a ‘Beast’, hubo un detalle que lo decidió todo.

En una entrevista que se realizó por videollamada gracias a la revista GQ, se le había preguntado al actor sobre sus personajes más icónicos en el cine, recordando que el famoso de 30 años de edad demostró ser un artista multifacético, capaz de interpretar todo tipo de papeles; algo por lo que otros conocidos actores como Johnny Depp también son elogiados.

“Lo único extraño que recuerdo de la audición es que Matthew Vaughn me pidió que hiciera un par de tomas con acento estadounidense viendo al personaje. Pero también me pidió que hiciera una imitación de Stewie Griffin de Family Guy. Había visto bastante Family Guy en mi adolescencia mientras crecía, así que pensé: ‘Ok, creo que tengo una muy buena impresión de que Stewie Griffin estaba en línea’. Y entonces hice una versión completa de la toma como Stewie Griffin y la envié. Entonces, ¿tal vez eso me ayudó a obtener el papel? No lo sé.”, expresó el actor.

X-Men: First Class fue un rol fundamental para el actor, y él repetiría el papel en tres secuelas que se lanzarían durante casi una década. Nicholas Hoult acababa de cumplir los veinte años cuando comenzó la franquicia, y el elenco se convirtió en una familia. Hoult incluso salió con su compañera de reparto azul, Jennifer Lawrence, por cuatro años durante la experiencia. Aparentemente, no fue tan incómodo después de que rompieron y continuaron haciendo películas juntos como una pareja en pantalla.