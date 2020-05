The Big Bang Theory: ¿qué pasó con los protagonistas después de la serie?

Ha pasado un año desde el último episodio de The Big Bang Theory, la serie que redefinió el concepto de friki para toda una generación. De inicio a fin, la sitcom estuvo plagadas de referencias científicas y asociadas a la cultura pop.

Sin embargo, la razón de su éxito se debió principalmente a los siete protagonistas y el inigualable carisma que compartían en escena. Ahora, los fans se preguntan qué hacen sus personajes favoritos.

Jim Parsons - Sheldon Cooper

El personaje en cuestión es uno de los más representativos de todo el show. Por este motivo, el actor continúa el legado de The Big Bang Theory haciendo de narrador en el spin-off Young Sheldon.

Johnny Galecki - Leonard Hofstadter

Una vez finalizado el programa, Johnny Galecki ha participado de la película A dog’s journey. Asimismo, ha retomado su papel como David Healy en The conners, la continuación de Roseanne.

Kaley Cuoco - Penny

Así como Jim Parsons, Cuoco participó en Young Sheldon, pero con un cameo especial. Punto y aparte, le prestó su voz a Harley Quinn en la serie animada sobre la villana de DC. Actualmente, está trabajando en The flight attendant.

Simon Helberg - Howard Wolowitz

El actor tiene una apretada agenda. En primer lugar, se encuentra su papel en el musical Annette. En segundo, actúa en As sick as they made us, escrita y dirigida por su compañero de reparto Mayim Bialik.

Kunal Nayyar - Raj Koothrappali

En 2019, Nayyar tuvo un papel protagónico en Sweetness in the Belly. Recientemente, prestó su voz para la cinta Trolls world tour, reviviendo el papel de Guy Diamond.

Melissa Rauch - Bernadette Rostenkowski

El pasado 4 de mayo, reveló que había dado a luz a su segundo hijo. Antes de aquello, tuvo papeles en las películas Ode to joy y The laundromat, así como apariciones en episodios de Black monday y Robot chicken.

Mayim Bialik - Amy Farrah Fowler

Bialik debutará como directora en As sick as they made us. La película contará con la actuación de Dustin Hoffman, Simon Helberg y Candice Bergen. Adicionalmente, protagonizará la sitcom Call me Kat.