Supervivientes 2020 Gala 13: revive los mejores momentos de la última edición del reality español

Supervivientes 2020 [RESUMEN] | Una gala más de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. Revisa las tensiones, los dramas y quiénes continúan en el reality más extremo de la televisión española.

El programa de telerrealidad Supervivientes reúne a un grupo de participantes quienes serán abandonados en un región aislada por 74 días. Durante este periodo los concursantes deberán sobrevivir a las condiciones adversas y pruebas propuestas por la producción.

¿Quién fue expulsado de Supervivientes 2020 Gala 13?

En esta gala 13 de Supervivientes 2020, los nominados a eliminación fueron Jorge e Ivana. Tras un tenso momento de espera, se reveló que la audiencia decidió que Ivana Icardi debía abandonar la isla. La joven influencer brindó unas palabras de despedida a sus compañeros: “He conocido personas increíbles, gracias por dejarme conoceros. Sigan luchando, queda muy poquito,... Nos vemos fuera”.

El hecho desató la tristeza en los concursantes y, sobre todo, en Hugo Sierra. Ella pasó a abrazar a cada uno y, cuando tocó el turno de su expareja, dejaron atrás las rencillas y se despidieron cariñosamente. "Estar aquí es muy difícil... Y la verdad es que todo lo que sucedió fue de corazón. Sucedió como sucedió pero la echaré mucho de menos”, dijo el superviviente.

Jorge Javier Vázques también se refirió a la concursante eliminada: “Has sido una concursante extraordinaria. Tengo una pena, porque como mínimo merecías estar en la final”.

¿Quien fue salvado de Supervivientes 2020 Gala 13?

El salvado del último jueves fue Jorge Pérez. Así lo anunció la presentadora Lara Álvares durante la emisión del programa del jueves: “Los espectadores de Supervivientes 2020 han decidido que el concursante salvado sea Jorge”.

Tras conocer la decisión del público, el guardia civil refirió un mensaje de agradecimiento: “No tengo palabras para agradecer tanta generosidad por parte de la gente”.

¿Quién está nominado en Supervivientes 2020?

El concurso continúa en la isla y con ello también hay nuevos nominados a la eliminación. Esta semana, la lista está conformada por Hugo, Jorge y Elena, quienes han empatado a dos puntos.

¿Qué nos dejó la Gala 13 de Supervivientes 2020?

Una prueba de recompensa más sencilla

Ya que el acceder a comida es lo más importante para los concursantes, el formato decidió hacerles más sencilla la prueba de recompensa para que pudieran acceder a cada sorpresa que tenían planeada.

En esta etapa del programa se pudo ver la unidad en los grupos como nunca antes, por lo que se hicieron merecedores de un kit de supervivencia, unos helados y una barbacoa. Olvidando las diferencias, tras conocer el veredicto, no dudaron en abrazarse de manera efusiva.

Se encienden los ánimos entre Rocío y Elena, una vez más

Rocío y Elena han sido protagonistas, nuevamente, de una tensa discusión. Esta vez ocurrió en la Palapa, luego de que Jorge Javier mostrara los incidentes de la semana.

La hija de Antonio David dijo sobre la madre de Adara: “Delante de las cámaras es una persona y detrás otra”. Elena replicó: “Es como la vieja del visillo. Siempre detrás de la mirilla esperando que cometas un error”. Así continuaron los disparos de palabras ida y vuelta durante una hora, sin llegar a ningún punto de acuerdo.

Rocío: "Que a mí me da igual que me pregunten por mi padre, por mi madre y por mi abuela"

Barranco es el nuevo líder de la semana

La noche del jueves se anunció que habría prueba decisiva de líder. Es así que estuvo dividida en dos rondas y una gran final disputada por Barranco y Hugo.

Una ardua competencia se montaron ese par siendo finalmente el ganador el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, con una jugada tan minuciosa y rápida que ha tenido que ser repasada en cámara lenta.

Yiya ha estado en el plató desatando polémica

Una vez más, Yiya. La modelo siempre da de qué hablar y esta vez no ha sido la excepción, ya que al pisar el plató ha hablado de todo. Jorge Javier le mencionó que su evolución había sido perfecta. Respecto a su participación en la isla, dijo: “Las expectativas siempre las pongo en el sótano para que después sea positivo todo. Quizá yo concursaba contra mí”.

Pero no todo fue sobre ella. No dudó en hablarle fuerte y claro a Vicky Larraz tras tener un encontronazo: “Vengo a darte lo tuyo porque en su momento no lo quisiste”.

¿Quiénes continúan en Supervivientes 2020?

Ahora son 6 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Albert Barranco, Rocío Flores, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los participantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani, Nyno, José Antonio Avilés, Yiya e Ivana Icardi.

