La pandemia de coronavirus ha alterado drásticamente el calendario del universo cinematográfico de Marvel. El estreno de sus películas se postergaron de manera indefinida, mientras que las producciones fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

La primera cinta afectada, Black Widow, supuso una reprogramación de las siguientes entregas de la Fase 4. De todas, Guardianes de la galaxia 3 y Pantera negra 2 eran las más esperadas.

Para fortuna de los fanáticos, parece que el MCU no retrasará el lanzamiento de ambas películas en cines. No obstante, Marvel Studios no ha emitido mayor información sobre el resto.

De acuerdo con Comicbook, el rodaje de Guardianes de la galaxia 3 empezará el próximo febrero del 2021 en Atlanta, Georgia. En cuanto a Pantera Negra 2, su grabaciones se realizarán a partir de marzo del mismo año en Australia.

A diferencia del equipo de Star Lord, la segunda entrega de Black Phanter tiene una fecha de estreno fijada: 6 de mayo de 2022. Los fans de rey de Wakanda esperan que no hayan más contratiempos para poder conocer el futuro del personaje.

A continuación, te compartimos las únicas fechas confirmadas de las películas de la Fase 4: