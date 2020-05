Si eres de los que cuentan los días para ver el regreso de Lucifer a Netflix, un video con material nunca antes visto te servirá para sobrellevar este momento.

El final de la temporada 4 de Lucifer dejó a más de uno sorprendido, sobre todo con el regreso de ‘Estrella de la mañana’ al infierno y su separación con Chloe (Lauren German). Precisamente, estas imágenes nos llevan a los momentos previos y nos demuestran lo bien que se llevaban como pareja.

Escena eliminada de la temporada 4 de Lucifer

El video compartido por Entertainment Weekly nos traslada hasta el capítulo 2 de la temporada 4 titulado “Alguien ha estado leyendo el infierno de Dante”. En la escena vemos como Lucifer invita a Chloe a cenar, ella acepta y comienza a planear la salida.

La escena continúa con un diálogo de Lucifer a Chloe: "¿Le tienes miedo a las alturas y a los monos?”, a lo que ella responde: “No”. Con el paso de las preguntas llegamos a una que los fans la han denominado “típica del demonio”. “¿Eres alérgica al látex?”, le dice el diablo a su joven acompañante, mientras que ella solo atina a mirarlo y a desaparecer de la escena.

¿Chloe y Lucifer podrán estar juntos en la Tierra? - Crédito: Netflix

Pero esta no es la única. En la otra escena eliminada de Lucifer temporada 4, la cual se puede ver en el DVD oficial Lucifer: The complete fourth season, se revela cómo Chloe convenció a ‘Estrella de la mañana’ a no salir de San Francisco, ir a su casa y pasar la noche.

Más que una cena romántica, esto formaba parte del plan del padre Kinley (Graham McTavish) que buscaba enviar de nuevo a Lucifer al infierno. Finalmente, esto no sucedió.

¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de Lucifer?

Los productores de Lucifer confirmaron a Entertainment Weekly que las grabaciones iniciaron a finales del 2019, las mismas que debieron haber concluido a mitad del 2020. Lamentablemente todo tuvo que ser cancelado por la propagación del coronavirus en Estados Unidos, por lo que es probable que veamos los nuevos episodios recién en el 2021.