Star Wars: ¿The last jedi dejará de formar parte oficial de la historia?

Star Wars es una de las franquicias más longevas en la industria cinematográfica. Actualmente cuenta con un total de 11 películas y una legión de fans encantados con la compleja historia trazada a lo largo de los años.

Desde el estreno de Una nueva esperanza, el universo fundado por George Lucas nunca dejó de crecer, pero no todas las entregas estuvieron firmadas por él. Una de estas se trata de Star Wars: the last jedi, la cual dividió a los fans.

La cinta, dirigida por Rian Johnson, estuvo llena de decisiones creativas arriesgadas que dieron un nuevo rumbo a la franquicia. Sin embargo, su continuación se encargó de eliminar muchos de los cambios vistos, tal cual borrón y cuenta nueva.

Aun así, muchos fans no son convencidos por de The last jedi, a la cual piden que deje de ser canon. Al respecto, el ejecutivo de Lucasfilm, Matt Martin, resaltó que es importante saber que forma parte oficial de la historia así como mantener una cohesión entre las películas.

“Hay una razón por la que necesitamos saber internamente qué es y qué no es canon para que podamos mantener nuestra línea de narración oficial lo más alineada posible”, compartió en Twitter.

Tras estas palabras, señaló que eso no significa que los fanáticos no puedan elegir individualmente lo que ellos quieren aceptar como cierto. “De cualquier forma todo es falso, por lo que puedes elegir aceptar lo que quieras como parte de la historia”, concluyó.

¿De qué trata Star Wars The last jedi?

La Primera Orden ha acorralado a los últimos miembros de la resistencia. Su última esperanza es que Finn se introduzca en la nave de Snoke y desactive el radar que les permite localizarlos.

Mientras él trata de cumplir esta misión imposible, Rey se encuentra lejos, intentando convencer a Luke Skywalker de que la entrene y la convierta en la última jedi.