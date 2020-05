Juan José Campanella: “El cineasta está de vacaciones”

Redacción fama

En conversación con varios medios de comunicación de Latinoamérica, entre ellos La República, el director argentino Juan José Campanella dio detalles de lo que ha sido dirigir el episodio final de la temporada 21 de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’, que se estrenará el 19 de mayo por Universal TV.

“Yo empecé en ‘La ley y el orden’ en el 2001, o sea ya son 20 años con ellos. Es un gran placer esta vuelta porque me he encontrado con viejos amigos, y, por otro lado, la satisfacción de haber sido elegido para dirigir el último capítulo de la serie de mayor duración de la historia de la televisión”, comentó el ganador del Óscar en 2009 por El secreto de sus ojos.

Sobre qué lo animó a volver, contó que fue la esencia de la historia que, reconoció, ha ido mutando, pues ya no se centra en la búsqueda del criminal, sino en lo que sienten las víctimas, incluso, lo que pasa en las vidas de los policías.“La enorme sorpresa que me hizo querer volver es que el show estaba absolutamente renovado. Hay una tremenda energía que trasciende a la serie. Ahora, no es tan importante cómo se encuentra al criminal, que en eso se basaba la trama, sino todas las repercusiones humanas que giran alrededor”.

Agregó: “Para mí, las mejoras han ido a lo largo del tiempo, fueron creciendo a partir de una base sólida al incorporar las historias humanas de los mismos policías, que es algo que no se tocaba antes”.

“Lo que la serie ofrece es una historia de densidad temática, que no se toca en otras series que ofrecen la oportunidad con satisfacción de poder terminar en un solo capítulo. Aquí, han logrado profundizar en los personajes protagónicos y las historias de los invitados con una mirada psicológica y humana”.

Campanella contó que el capítulo que realizó no lo hubiera podido filmar hace dos décadas. “La serie sin duda ha evolucionado mucho”, señaló sin poder evitar el tema de lo que le espera a la industria, pos-Covid-19.

“Me es imposible contestar, porque es el gran tema de charla en todos los campos. En cuanto al cine y al teatro, va a demorar bastante que la gente pueda volver con toda la confianza a una sala de cine o teatro, lo digo porque es lo que me pasa a mí. Creo que todos pensamos lo mismo, pero en cuanto a la televisión va a ser necesario contar con cosas nuevas”.

“Supongo que como todo en nuestras vidas, nos que da ver cómo va avanzando la pandemia en este momento de cuarentena. Es decir, el cineasta se ha ido de vacaciones. Es padre. Me preocupan cosas mas importantes, no es que esté haciendo un guion sobre la pandemia”.

También habló de cómo la serie se había adaptado a la era MeToo de Hollywood (‘La ley y el orden’ en sus inicios tocaba crímenes sexuales). “Obviamente que la temática del show va de lleno a los feminicidios, crímenes sexuales, la violencia de género que en un momento me costaba hacer, aunque desde que tengo hijos no puedo ver esas cosas ni en ficción. Tiene que ver también con la evolución que tuvo el programa de encararse más con los efectos de las víctimas que con cómo se encuentra el victimario”.