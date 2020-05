Sí, mi amor es la última película peruana que sigue dando qué hablar por su éxito internacional, gracias a su lanzamiento en Netflix. La comedia romántica cuenta cómo una pareja, interpretada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi, convive en paz hace 6 años, pero los celos podrían poner fin a su relación.

Si bien pasaron días desde su estreno en la plataforma de streaming, pocos notaron que al título le hace falta una coma en una de las escenas iniciales. El error fue expuesto por Jesús Raymundo, conocido popularmente como Doctor Tilde. “Lo correcto es ‘Sí, mi amor’”, aclaró en su cuenta oficial de Facebook.

Como se recuerda, el actor estelar resaltó que la realización del filme fue un sueño realizado a base de esfuerzo. “Lo hicimos con mucho respeto para el público, tratando de cuidar todos los detalles para que la película se vea linda y que no solo entretenga, sino que tenga la calidad que ustedes se merecen”, compartió a través de las redes sociales.

Tal parece que el equipo de producción estaba listo para cualquier reto, pero no evitaron cometer dicho error gramatical que ahora les está pasando factura. Al respecto los fans no dejan de hacer hincapié en el suceso, mientras que los realizadores aún no ofrecen una respuesta.

Cabe resaltar que la película se posicionó en el primer lugar de top 10 de Netflix, a tan solo dos días de su estreno en el servicio. Así superó a otras mega producciones como Space Jam, Misión de rescate y Una noche para sobrevivir.

¿De qué trata Sí, mi amor?

La historia transcurre en Lima y presenta a una pareja moderna conformada por una peruana y un argentino. El único inconveniente de la relación es que la protagonista es una mujer celosa obsesiva.

Una noche, descubre un chat de su pareja con su antigua novia y su silencio no hará nada más que acrecentar el problema en el transcurso de los siguientes días.

¿Qué respondieron los actores ante las críticas negativas?

“La gente crítica y ni siquiera la habían visto”, declaró Zucchi a los medios. “Teníamos el sueño de que la película esté en Netflix. Hicimos todo, la calidad, la cámara.. todo con lo que grabamos tenía que ser bueno porque tenía que estar al nivel de las películas internacionales”, precisó.

¿Qué actores participan en Sí, mi amor?

El elenco se completa con otros actores como Andrés Salas, Magdyel Ugaz, Mayra Couto, Sebastián Moteghirfo, Mayra Olivera, Pietro Sibille, Samuel Sunderland, Santiago Suárez, Saskia Bernaola, Ximena Palomino, Eric Varias, Moria Casán y Judith Bustos.