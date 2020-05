Los piratas favoritos de Disney estarán de regreso en un reboot de la famosa franquicia. Si bien la saga original quedaría obsoleta, los rumores de los fans sobre un posible regreso del popular capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, se han incrementado en los últimos días.

Según The DisInsider, el proyecto estaría liderado por un personaje femenino. Se presume que dicha responsabilidad recaería sobre Karen Gillan, conocida por sus papeles en Jumanji y como Gamora en el universo cinematográfico de Marvel.

Como se sabe, Disney prescindió de los servicios del actor por las acusaciones de violencia interpuesta por su exesposa Amber Heard. Sin embargo, las mentiras de la actriz quedaron al descubierto y los fans respaldaron totalmente a Depp.

A través de la campaña No Johny no pirates, lo seguidores inundaron las redes sociales y exigieron el regreso del actor. Para su fortuna, el medio The DisInsider anunció que el intérprete se reintegraría a las filas de Disney.

“Sparrow podría estar involucrado. No sé si se refieren a que protagonizará un papel, un cameo o se trata de una película propia en el mismo universo”, escribió el editor Skyler Shuler.

Por el momento, no hay un comunicado oficial por parte de Disney, pero los fans seguirán haciendo el suficiente eco en las redes para lograr su objetivo. Solo se sabe que el guionista original, Ted Elliot, trabaja conjuntamente en este proyecto con Craig Mazin, creador de la serie Chernobyl.