Valeria: ¿Quién es Diana Gómez? la protagonista del último éxito de Netflix

Valeria es la última serie de Netflix que refleja todos los retos a los que se enfrenta la mujer moderna. Desde su estreno en la plataforma de streaming, los espectadores han quedado encantados con la historia y la protagonista: Diana Gómez.

En el show, la actriz da vida a Valeria, una escritora en crisis debido a sus novelas, su marido y la distancia emocional que les separa. Ante esto, se refugia en sus mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje.

Habíamos quedado hoy, ¿no? Todos los episodios de #ValeriaNetflix ya están disponibles. pic.twitter.com/gKOtGPiowx — Netflix España (@NetflixES) May 8, 2020

Lo que pocos conocen es que Valeria se trata del primer papel protagonista de la actriz española. Sin embargo, no sería la primera vez que la ven en pantalla chica. La artista apareció en La casa de papel 4 como Tatiana, la pareja de Berlín.

“La oportunidad me llegó el año pasado, a través de un casting que hice. Desde que me cogieron, me dijeron que iba a ser para un personaje muy muy pequeño. Pero como me dijeron que era para hacer de la última mujer de Berlín, me emocioné mucho", declaró.

Sobre Tatiana, afirmó que es un personaje que le gusta mucho. “Me generaba mucha intriga y aunque fue muy corto, lo disfruté muchísimo”, agregó al respecto.

Tras esta participación, su fama solo ha ido en ascenso pero Diana Gómez intenta no pensar mucho en eso. Si bien Netflix permite a los actores ser vistos en diferentes países alrededor del mundo, prefiere continuar sus actividades con normalidad.